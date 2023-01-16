Самолет выполнял рейс Катманду - Покхар. Фото для иллюстрации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Непале в авиакатастрофе 15 января погибли трое ростовчан. Среди жертв оказались преподавательница и журналист из донской столицы Виктория Алтунина, ее муж и его брат.

Напомним, самолет ATR 72 выполнял рейс из Катманду в Покхару. Авиалайнер потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт пункта назначения. В результате авиакатастрофы погибли 72 человека, в том числе четверо россиян. Официально причины трагедии не назывались.

Ростовчанка Виктория Алтунина вместе с родными много путешествовала по Индии, а в январе отправилась в столицу Непала Катманду. Девушка изучала местные достопримечательности, культуру и традиции новой страны и делилась впечатлениями в своем блоге. В воскресенье она и ее родные собирались в другой непальский город Покхар. Виктория сообщила об этом в социальных сетях, опубликовав фотографии: одна из них сделана во время ожидания рейса в аэропорту, другая — возле самолета, во время посадки.

Виктория опубликовала фото, сделанное во время посадки на самолет. Фото: страница погибшей в соцсети.

Знакомые и близкие Виктории до сих пор не могут поверить в гибель ростовчанки. Друзья вспоминают ее как очень компанейского, светлого и веселого человека. Бывшие коллеги говорят, что она была грамотным специалистом и очень активным сотрудником. По их словам, девушка приехала из области, построила карьеру, всего добившись сама. При этом никогда не забывала о своей мечте — посмотреть мир.

Ростовчанка рассказывала о своих планах в блоге. Фото: страниц погибшей в соцсетях.

— Она мечтала путешествовать по миру и дарить счастье. Вика была веселая, общительная, от нее всегда ждали дружеских обнимашек — такая она компанейская, — написал один из друзей Виктории.

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