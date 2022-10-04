В Ростовской области поймали курьера, который под видом полицейского обманывал пенсионерок на миллионы рублей

Полицейские задержали одного из подозреваемых в афере Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области жительницы Семикаракорского района, пенсионерки возрастом 71 и 79 лет, стали жертвами мошенников, рассказали в донском управлении МВД.

По данным ведомства, в этом августе женщины потеряли все свои сбережения, поверив телефонным мошенникам. Они отдали по миллиону рублей незнакомцу, поверив, что деньги требовались для близких людей.

СПЕКТАКЛЬ СО СЛЕЗАМИ

Аферисты начали с того, что позвонили обеим женщинам на городские телефоны. К слову, злоумышленники устроили целый спектакль, со слезами и распределенными ролями.

В обоих случаях действовали по одной и той же схеме.

Так, когда пенсионерка снимала трубку, один человек представлялся врачом или следователем, затем трубку передавали рыдающей женщине. Она в свою очередь захлебываясь слезами, говорила, что является дочкой пожилой женщины. А дальше начинала рассказывать легенду о том, что якобы попала в аварию.

Курьер приходил за деньгами прямо домой к пенсионеркам. Фото: ГУ МВД по РО

- Мама, спаси. Я попала под машину, у меня разбита губа, - говорила мошенница пожилой женщине.

После этого она сбивчиво поясняла, что переходила дорогу в неустановленном месте, кода на нее наехал автомобиль. И добавляла, что девушка, которая находилась за рулем, тоже в больнице, и ей срочно нужны деньги на операцию.

- Когда я услышала о том, что мой ребенок в беде, времени подумать у меня не было, я согласилась на все условия. Дальше все было как в тумане, - рассказала одна из пострадавших сотрудникам полиции.

ГОРОДСКИЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПОЛОТЕНЦА

К слову, мошенники не случайно звонили именно на городской телефон. Они просили пенсионерок не класть трубки и таким образом, слышали все, что происходит в доме жертвы, пока к ней едет курьер.

Если бы пожилая женщина в этот момент позвонила бы на сотовый близким или в полицию, аферисты услышали бы переговоры и смогли бы избежать ответственности.

Кстати, для пущей правдоподобности у устранения подозреваемые предлагали женщинам завернуть наличку в наволочку, полотенце или в пакет.

А затем за деньгами приходил курьер. Мужчина представлялся полицейским, забирал наличку и переводил на счет подельникам, оставляя процент себе.

Его-то и поймали оперативники. В отношении подозреваемого завели дело по статье «Мошенничество». Мужчина находится под стражей. Тех, кто занимался обзвонами, ищет полиция.

Если дело дойдет до суда, а вина злоумышленника будет признана, его могут посадить в тюрьму на срок до шести лет.

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