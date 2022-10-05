"Бандитские вылазки и авторитеты остались в прошлом": Какой сегодня "Ростов-папа", поговорили с начальником уголовного розыска

Это только в современных сериалах про оперативников все так быстро и просто. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежегодно 5 октября в нашей стране отмечают День работников уголовного розыска. Как оперативники раскрывают преступления, насколько реальные разработки интереснее и напряженнее сериальных сюжетов? А еще - как работают залетные «гастролеры» и почему у воров-«щипачей» настали трудные времена?

Об этом и многом другом поговорили с начальником уголовного розыска Управления МВД России по Ростову-на-Дону, подполковником полиции Максим Голяченко.

"ПРИШЕЛ НЕ ЗА РОМАНТИКОЙ"

Максим Владимирович на службе в органах уже более 20 лет. Пришел в еще советскую милицию – участковым. Перед глазами был пример отца. Владимир Васильевич возглавлял отдел полиции в Советском сельском районе, теперь – на заслуженном отдыхе.

Голяченко-младший участвовал в контртеррористической операции, работал в легендарном ростовском Управлении по борьбе с организованной преступностью донского главка, в аналитическом отделе, в отделе по борьбе с тяжкими преступлениями против личности.

- В систему МВД пришел отнюдь не за романтикой. Знал, что работа эта трудная, - признается собеседник. - А новое время диктует новые условия и ставит новые задачи. По сравнению с «лихими 90-ми», как их теперь называют, многое изменилось. Ушли в прошлое бандитские вылазки и так называемые «авторитеты».

Но расслабляться никогда нельзя. Это только в современных сериалах про оперативников все так быстро и просто. Нажал кнопку на клавиатуре – и на экране уже полный расклад. В жизни и в реальной работе все совсем иначе.

РОСТОВ УЖЕ НЕ «ПАПА»?

Так повелось, что за донской столицей прочно закрепилось прозвище «Ростов-папа», с флером криминальной романтики прошлых лет. «Богатяновка» с ее историей, воры-домушники, ловко вскрывающие любой дверной замок и лазающие в форточки, воры-«щипачи», незаметно вытаскивающие в транспорте кошельки и деньги из карманов добропорядочных граждан – про все это написано и снято немало.

- Новое время изменило многое, - признается начальник Максим Владимирович. - Сегодня люди редко возят с собой наличность в карманах и кошельках. Зарплату получают на банковские карточки, переводы осуществляют онлайн. Соответственно, и простора для «щипачей» все меньше. Количество таких преступлений снизилось, но они не исчезли совсем. Так что стоит по-прежнему следить и за кошельками в сумочках во время походов по торговым центрам и не класть ничего ценного в задний карман брюк в общественном транспорте. Что касается квартирных краж, то в зоне риска - окна первых и вторых этажей, незапертые входные двери. Нередко "домушники" дергают за ручки на удачу, выискивая ту, что не заперта. И тогда из прихожей и с тумбочек пропадают сумки, одежда и ценные вещи. Но и такие "гастролеры" и домушники-виртуозы постепенно уходят в прошлое. Преступления довольно быстро раскрываются: помогают видеокамеры, установленные в городе.

Начальник уголовного розыска Управления МВД России по Ростову-на-Дону, подполковник полиции Максим Голяченко. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

В ЗОНЕ РИСКА - ДЕТИ И ПОДРОСТКИ

- Сегодня довольно большой пласт работы у нас по пропавшим без вести, среди которых есть и дети, - продолжает Максим Голяченко. - Ребята часто подвержены различному негативному влиянию. И даже не представляют себе, какие волнения, порой, причиняют таким поведением своим родителям.

Приведу в пример историю 16-летнего ростовчанина, который пропал после ссоры с родителями в прошлом году. Талантливый парень, прекрасно разбирался в компьютерных технологиях и ловко подчистил за собой все файлы в домашнем компьютере, которые могли бы навести на его дальнейшую судьбу.

Нашли юношу в Тамбове. Он жил под чужими именем и фамилией, умудрился сделать себе новый паспорт, снимал квартиру и зарабатывал неплохие для его возраста деньги на жизнь. Вот только не подумал о родителях, которые от волнения не находили себе места. Парня вернули в Ростов.

ЭХО "ЛИХИХ 90-Х"

Но были в практике Максима Голяченко случаи, когда приходилось рисковать жизнью. Один из таких произошел в 90-е. Тогда, по оперативной информации, на дом владельца магазина рыболовных снастей готовилось нападение. Налетчики рассчитывали забрать крупную сумму денег и драгоценности. Пришлось установить круглосуточное дежурство опергруппы и спецназа.

- Человек, который навел бандитов на дом коммерсанта, наверняка сообщил им о том, что у хозяина была привычка никогда не запирать дверь, - вспоминает начальник ростовского уголовного розыска. - Поэтому ждали "гостей" со дня на день. На ночь оставляли включенным свет и телевизор в зале, сами же находились в следующей за ним помещении. Хозяев отправили - в самую дальнюю и безопасную комнату дома.

Шло время. А о налетчиках - ни слуху, ни духу. По оперативным каналам выяснили: один из них пострадал в бандитской разборке и залечивал рану. Но, снимать засаду не думали, понимали: от своих планов любители легкой наживы не откажутся. Ведь специально для этой вылазки они угнали и подготовили автомобиль.

БАНДИТСКАЯ ПУЛЯ

И вот, наконец, когда стрелки часов показывали уже два часа ночи в дом предпринимателя вошли трое. В руках у каждого - по пистолету. Троица стала рыскать по ящикам шкафовв освещенном зале. Думали: хозяева спят и чувствовали себя вольготно. А когда двинулись в следующую комнату, их там ждали…

- Последовала мгновенная команда на задержание, - вспоминает Максим Владимирович. - Завязалась перестрелка. В результате двое злоумышленников были ранены. Третьему удалось выскочить через окно. Он умудрился вскочить в машину, дать по газам, выехать в район Кумженской рощи, где переплыл Мертвый Донец. Но вскоре был задержан.

А вот из группы захвата никто не пострадал. Только одна из отрекошетивших бандитских пуль попала Максиму Голяченко прямо за ворот рубашки. Что ж и такая бывает работа...

ДОСЛОВНО

"Пусть вас никогда не оставит оперативная удача!"

- Что бы вы сказали своим коллегам в день профессионального праздника?

- В первую очередь, я поблагодарил бы наших наставников – уважаемых ветеранов ростовского сыска и действующих ныне сотрудников, - подытожил Максим Голяченко. - За то, что передали нам свой опыт, свое мастерство. Коллегам я хочу пожелать крепкого здоровья и пусть вас никогда не оставит оперативная удача!

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