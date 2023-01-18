Кабриолет из «Волги» и «Скубимобиль» из «РАФа»: продавец телефонов из Ростова тратит все деньги на апгрейд автомобилей

Этот автомобиль был выпущен в 1989 году и получил вторую жизнь благодаря ростовчанину. Фото: из архива героя публикации

Ростовчанин Евгений Гурьев занимается продажей гаджетов. У него с друзьями свой магазин в центре города. Причем на прилавках – айфоны последних моделей. 34-летний бизнесмен говорит, что уже мог бы несколько раз отдохнуть в Таиланде и побывать в Европе, но вместо этого у него пляжный отдых в Краснодарском крае и на Дону. А все потому, что деньги уходят на необычное хобби.

На этой машине ребята развозят корм в приюты для животных. Фото: из архива героя публикации

РЕТРОПАРК

Мужчина дарит новую жизнь старым авто. В его коллекции есть древняя «Волга», полувековой запорожец и «РАФ» не первой свежести. Несмотря на солидные годы, эти машины всегда приковывают взгляд. А все благодаря яркому тюнингу.

«Рафик» сейчас – один в один, как машина из мультика «Скуби Ду». «Волга» из серой превратилась в бирюзовый кабриолет с оранжевыми колесами, ну а «Запорожец» зимой стал ледяной скульптурой. О необычном хобби Евгений рассказал «Комсомольской правде».

- Мне всегда нравилась техника, необычные вещи и эксперименты. И друзья у меня такие же, у нас настоящая креативная команда, - рассказывает Евгений.

К примеру, однажды ребята установили рояль на крышу дома.

- Потому что красиво и необычно, - улыбается Евгений.

А потом решили проверить с помощью музыкального инструмента старенькую «Нокию» на прочность.

- Эти телефоны еще кирпичами называли, - уточняет собеседник.- С парнями сбросили рояль с крыши на телефон. Вообще, думали, телефон выдержит, но нет, корпус разбился. И такие эксперименты мы делаем давно.

И такая машина есть в коллекции Евгения. Фото: из архива героя публикации

ВМЕСТО АВТОДОНОРА СТАЛ КОРОЛЕМ ГАРАЖА

Но особая страсть ростовчанина – тюнинг старых машин. Один их самых удачных экспериментов получился с древним микроавтобусом «РАФ-2203».

- Машина была выпушена в конце 80-х годов на рижском заводе. Автомобиль немолодой, на год младше меня. Случайно увидел его в интернете на сайте с объявлениями. Купил за какие-то сущие копейки, - продолжает ростовчанин.

К слову, изначально мужчина приобретал «РАФ» как донорскую машину, хотел разобрать ее на запчасти, которые использовал бы в ремонте других машин.

Но, прокатившись на ней, решил, что разбирать микроавтобус на детали явно рановато.

Вместо этого взял баллончики с красками и превратил машину в «Скубимобиль». Кстати, на колесах стоят рандомные диски от «Судзуки»

- Получилось точь-в-точь как в мультике. На машине ездили серфить с друзьями на море. А еще с ее помощью пытались привлечь внимание к социальным проблемам. Дважды на «Скубимобиле» отвозили корм в приюты для животных. Машина стала отличным визуальным якорем, многие спрашивали у нас о ней, а мы в ответ рассказали о том, что животным из приюта нужна поддержка.

"Волга" стала кабриолетом после того, как на нее сбросили гирю. Фото: из архива героя публикации

СКИНУЛИ ГИРЮ НА МАШИНУ

В ретропарке ростовчанина есть и пара «Волг».

Одной из них уже лет 40, а то и все 50. И она также побывала в центре эксперимента.

- На нее с парнями скинули гирю. Конечно, на крыше образовалась вмятина, Поэтому я крышу «Волги» срезал болгаркой. Саму машину покрасил в бирюзовый цвет, а на колеса установил оранжевые диски. Получился крутой кабриолет, - продолжает владелец ретромашин.

ТЕСТ-ДРАЙВ НА «КОПЕЙКЕ»

А желтая копейка, которую ростовчанин нашел в гараже у одного пожилого мужчины, устроила убойный тест-драйв ростовским дорогам.

- ВАЗ-2101 был найден мной в гараже у одного дедушки. Он покупал этот автомобиль еще в магазине «Березка» в Москве и был все эти годы ее единственным хозяином. Приобретена машина была за 19 тысяч рублей, - говорит Евгений Гурьев. – На ней я планировал опробовать все самые глубокие ямы на ростовских дорогах.

Машина достойно справилась с испытанием, проехав по самым ухабистым дорогам региона.

- Такое вот у меня хобби, хоть советский каршеринг открывай, - смеется мужчина.

"Запорожец" стал ледяной скульптурой. Фото: из архива героя публикации

МЕЧТАЛ О «ЗАПОРОЖЦЕ»

А недавно Евгений превратил «Запорожец» в ледяную машину.

Мужчина говорит, что давно хотел заполучить себе такую модель. Искал около года, но вот незадача – все машины, которые попадались в объявлениях, находились в плачевном состоянии.

- Сначала решил, что не судьба, - подумал тогда ростовчанин и прекратил поиски автомобиля своей мечты.

Но однажды случайно на экране телефона всплыла реклама о том, что житель Краснодара продает за 150 тысяч рублей «Запорожец» 1977 года выпуска. Машина оказалась в отличном состоянии, не требовала даже покраски.

СЖЕГ РУЛЬ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ

И вот Евгений отправился за ней в Краснодарский край. После того, как сделка состоялась, домой в Ростов мужчина возвращался на машине, возраст которой - 45 лет.

- Если на современном автомобиле из Краснодара до Ростова можно домчать за два часа, то на «Запорожце» мне потребовалось пять. Дорога осложнялась еще тем, что на улице было минус 15 градусов мороза, а в машине отсутствовала печка. Окна покрывались наледью даже изнутри салона, - продолжает мужчина.

Стекла приходилось отогревать газовой горелкой.

- В итоге сжег руль и руку, - пояснил Евгений.

Тем не менее до дома добрался без поломок.

- Бензином правда все вещи потом долго пахли, - продолжает ростовчанин. – Запах бензина – это частое последствие езды на советских автомобилях.

Мандарины и синий "Запорожец" - прекрасное комбо! Фото: из архива героя публикаций

ЛЕДЯНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Сейчас голубенький «Запорожец» выполняет две функции: на нем Евгений мотается по городу по своим делам, а еще машина украшает пространство около магазина, к которому ее владелец имеет непосредственное отношение.

А недавно «Запорожец» стал объектом зимнего эксперимента. Евгений превратил машину в ледяную скульптуру. Мужчина дождался, когда в Ростов придут крепкие морозы, и облил автомобиль холодной водой из шланга. На работу ушло пару часов.

ЖЕНА СМИРИЛАСЬ С НЕОБЫЧНЫМ ХОББИ

Вышло ярко и необычно. «Запорожец» после тюнинга превратился в бело-голубую скульптуру, с которой свисали массивные сосульки. А по вечерам хозяин включает в машине фонарики и она мерцает голубым.

Несмотря на то, что каждая из машин стоит, казалось, бы и немного, но, учитывая, что автопарк пополняется регулярно, а еще деньги тратятся на тюнинг, все вместе выходит в копеечку.

- Поначалу жена не одобряла, говорила : «Ну вот, опять машину купил. А могли бы в Таиланд слетать или в Европу». Но сейчас уже смирилась и даже втянулась в мое хобби, - делится мужчина.

В ближайших планах у Евгения – купить старенький «Жук» и сделать и из него машину как в «Парке Юрского периода». А летом он хочет установить свой «Скубимобиль» катамаран, к слову, тоже советский, и путешествовать по красивым местам Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собирают открытки, сражаются на мечах и бегают с компасом: ростовчане рассказали про необычные хобби

Жители донской столицы поделились историями о том, почему в качестве хобби решили выбрать нестандартные увлечения (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

История в каждом шкафу: как ростовчанин стал реконструктором и собрал коллекцию костюмов разных эпох

Хореограф из Ростова объездил пол-Европы ради мест великих сражений (подробнее)