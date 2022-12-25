Собирают открытки, сражаются на мечах и бегают с компасом: ростовчане рассказали про необычные хобби

Во взрослой жизни мы самостоятельно можем определиться, к чему на самом деле лежит душа. Фото: архив героя публикации

Наверняка, в детстве каждый из нас посещал кто танцы, кто изостудию, кто секцию рукопашного боя или даже кружок макраме. Конечно, в идеале ребенок сам должен выбрать дело по душе, но на практике бывает иначе. Мама мечтала быть балериной, и ты, Галя, тоже пойдешь, а папа хотел стать олимпийским чемпионом, поэтому теперь Вадик будет осваивать коньки.

К счастью, во взрослой жизни мы самостоятельно можем определиться, к чему на самом деле лежит душа. Пообщались с ростовчанами, которые выбрали в качестве увлечений необычные, разнообразные, а порой и очень экстремальные хобби.

ШАРМ МОМЕНТА

В какое дивное время живем: бумажные письма превратились секундные уведомления, встречи с друзьями проще провести не в кафе, а в скайпе. Часовой забег по магазинам заменяет пара кликов на сайте, а вместо теплых открыток - шлем друг другу картинки и смайлики.

Но, согласитесь, как порой хочется отмотать пленку назад. Усесться в уютное кресло с видом на дворик, включить песни Анны Герман и неспеша рассматривать старинные открытки, ретро фотографии или даже перебирать марки, оставшиеся по наследству от дедули. Есть в этом какой-то шарм момента: будто нет сотни дел, вечных авралов на работе - только ты и коллекция.

Оказалось, что у такого хобби даже название есть – посткроссинг.

- По сути, это специальный проект, созданный для международного обмена открытками. Чтобы стать участником, достаточно зарегистрироваться на одноименном сайте и заполнить личный профиль, после чего вам отправят первые 5 адресов для обмена, - рассказывает опытный посткроссер Екатерина Алехина. - На самом деле сообщество у нас очень большое, люди от мала до велика, из разных стран, городов и даже маленьких деревень. Тут же главное делать все с любовью и теплотой, а возраст, пол и местоположение совсем не важны. Правда, чтобы ваш собеседник угадал с тематикой открытки, желательно заполнить в профиле строку «личные предпочтения».

Чтобы стать посткроссером достаточно зарегистрироваться на одноименном сайте и заполнить личный профиль. Фото: архив героя публикации

ЛИС БОРИС

При этом Екатерина уверяет, что даже опытный «игрок» может иногда ошибиться.

- Как-то раз должна была отправить письмо парню из Белоруссии. На страничке он указал, что любит футбольный клуб «Ливерпуль». Наверняка, оценит открытку с Битлами, самую лучшую и любимую из коллекции, - клад, да и только, - тогда подумала я. - И что вы думаете, в ответном письме товарищ, конечно, поблагодарил, но тонко намекнул, что к Битлз равнодушен. Но это ладно, бывали и очень трогательные моменты.

Однажды решила придумать к открытке целую историю, вышло очень даже трогательно. На одной стороне - картинка хитрого Лиса, а на оборотной - подпись: «Привет, дорогой друг, тебе пишет Лис Борис, я люблю финики и зарываться носом в сырые листья». Спустя время девушка ответила: «Здравствуйте, Катя и Борис, это самая милая история, что мне писали». Но это еще не все, несколько лет назад решила разнообразить будни посткроссера, казалось бы, незначительной мелочью. Вместе с открытками просила вкладывать в конверт пакетик чая. С тех пор собралась целая коллекция сортов со всего мира. Жаль, что сейчас кроме памяти от нее уже ничего не осталось.

ОТВАЖНО ПОВТОРЯЕШЬ КИНОШНЫЕ ПИРУЭТЫ

- Открытки и марки – это все очень трогательно, но брутальные мужчины предпочитают тихим вечерам экстремальные тренировки, - рассказывает ростовчанин Даниил Романов, который вот уже 5 лет занимается историческим фехтованием. – Основательно взяться за мечи решил в 2017 году, хотя тайные желания появились гораздо раньше.

Если в начале нулевых народ впечатляли клинки после просмотра «Властелина колец», то сейчас в тренде вселенная «Ведьмака». Фото: архив героя публикации

На меня, как и на большинство фехтовальщиков, повлияла современная поп-культура и фэнтези-боевики. Правда, если в начале нулевых народ впечатляли клинки после просмотра «Властелина колец», то сейчас в тренде все, что связано со вселенной «Ведьмака». Да и вообще, думаю, любому парню хочется круто выглядеть, а ну-ка, мощные мечи, внушительная экипировка, и ты весь такой отважный повторяешь киношные пируэты. К тому же это неплохой способ выплеснуть накопленную на работе агрессию.

Ну и помимо популярных образов в историческом фехтовании есть своя особенная философия. Она подразумевает изучение трактатов и писаний по ведению боя холодным оружием и реконструкции в современных реалиях. Представители сообщества и местные энтузиасты специально находят и переводят старинные книги с немецкого, итальянского и французского языков. А еще изучают гравюры с изображением поз и приемов, чтобы потом все это перенести на ристалище, то есть поле боя. С таким хобби развиваешься не только физически, но и интеллектуально.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

- Историческое фехтование – это травмоопасное дело, поэтому без экипировки никуда, - уверяет Даниил. - Базовый комплект: оружие, маска и перчатки. Уже для углубленных занятий идет наращивание защиты: стеганый дуплет, наколенники и налокотники. Есть ребята, которые погружается в полную историчность и шьют себе аутентичную одежду, заказывают латные доспехи или даже кольчуги. И да, нередко можно увидеть фехтовальщика, орудующего в совершенстве ниткой, иголкой и швейной машинкой.

Помимо популярных образов в историческом фехтовании, есть своя, особенная философия. Фото: архив героя публикации

Удовольствие само собой не бюджетное. Новички, конечно, пользуются более дешевыми текстолитовыми и пластиковыми клинками. Но такой вариант достаточно громоздкий, несбалансированный, неудобный и даже банально неэстетичный. Рано или поздно все равно переходишь на дорогостоящую сталь. А там уже цена начинаться от 10 тысяч рублей за единицу.

И какой бой без физической подготовки? Каждая тренировка начинается с разминки и общих упражнений. Но не сказал бы, что без серьезной базы вас не возьмут: опытные наставники могут обучить всему и с нуля - было бы желание.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПУНКТА «А» В ПУНКТ «Б»

- Пройти полосу препятствий, не потеряться в незнакомом лесу, разжечь костер и даже оказать первую помощь - со всем этим в одиночку может справиться 22-летняя ростовчанка Анастасия Ишкова. Целых семь лет девушка занималась спортивным ориентированием и, кажется, знает о нем все и даже больше.

Спортивному ориентированию, это вид спорта, где участники преодолевают дистанцию, проходя контрольные пункты. Фото: архив героя публикации

– Начиналось, как и у многих, со школьной скамьи, - рассказывает она. - Примерно в седьмом классе записалась кружок юных спасателей. Там давали базу по ОБЖ, учили надевать противогазы, перевязывать раны, делать искусственное дыхание, и самое главное - тренировали к соревнованиям по спортивному ориентированию. Это такой вид спорта, где участники преодолевают дистанцию, проходя контрольные пункты.

Причем до старта мы не знаем, какой будет трасса: карту выдают за несколько минут до свистка. Побеждает спортсмен, который прошел дистанцию в верном порядке за самое короткое время. На трассе есть различные препятствия: нужно со снаряжением карабкаться на канаты, проходить полосу заданий, уметь пользоваться компасом и, конечно, ловко соображать и быстро бегать. Вместе с секцией частенько выбирались в разные походы - уж там все эти навыки применялись в реальных условиях.

Помню, поехали покорять гору Индюк, что поблизости от Туапсе. Из Ростова команду привезли на маршрутке, а дальше - тяжеленные рюкзаки на плечи - и вперед пешочком из пункта «А» в пункт «Б». Как сейчас помню: казалось, что в ноше весом 19 килограммов все утрамбовано донельзя, но нет - более опытные коллеги умудрялись поместить туда общий груз. Кому-то доставались продукты, кому-то экипировка.

ГОРНЫЕ РЕКИ И ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

- Длились такие походы дней по пять с ночевками в разных местах, - продолжает собеседница. - Ходили через горные реки, ухабы, кочки, поднимались на вершину и вновь спускались. Это был настоящий драйв, ощущение, что ты можешь абсолютно все: и костер разжечь, и по компасу в лесу не потеряться. Правда, поначалу с трудом справлялась с квестом «собери палатку». Первый раз мучилась часа три, зато потом уже с закрытыми глазами забивала нужные палки: туда-сюда - жилье готово. Во время привалов мы могли гулять по лесу, наслаждаться природой. Вечерами пели под гитару и перед сном считали звезды на бескрайнем небе.

Девушка особенно любила горные походы. Фото: архив героя публикации

Мне кажется, что в таких условиях тренировки проходили куда плодотворнее, ведь горная местность намного сложнее нашей донской. Чтобы каждый смог отточить навыки, под руководством тренера устраивали мини-дистанции, ползали между деревьев по канатам. Многим кажется, что с таким способен справиться только сильный, накачанный мужчина, но нет - хрупкие девочки тоже на многое способы. За все эти семь лет было много чего интересного: победы, поражения, слезы и медали, но самое главное – это люди, с которыми по сей день продолжаю дружить. Я уже несколько лет как отошла от профессионального спорта, но тренировки и походы не бросаю. Попав в спортивное ориентирование однажды, уже не сможешь с ним расстаться.

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