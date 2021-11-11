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Общество11 ноября 2021 18:33

Олимпийский чемпион Никита Нагорный из Ростова попробовал торт, сделанный в его честь

Свои варианты на суд жюри представили участники популярного кондитерского шоу
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Участники кондитерского шоу приготовили торты по заказу Никиты Нагорного

Участники кондитерского шоу приготовили торты по заказу Никиты Нагорного

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аппетитные торты, посвященные Международному Олимпийскому дню, приготовили участники кулинарного телешоу.

В начале программы ведущий и прославленный кондитер Ренат Агзамов представил взорам изумленных участников торт, по образу и подобию которого, им предстояло воплотить в жизнь свои кулинарные фантазии. "Вишенкой" на его торте стала точная копия ростовского Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного. К слову, спортсмен стал одним из дегустаторов и членов жюри.

Важно сказать, что все кулинарные изделия должны быть выполнены "по заказу" титулованного гимнаста. Никита пожелал, чтобы в тортах в виде древнегреческого пантеона была начинка его любимого сладкого деликатеса "Прага", а фигурки спортсменов на нижнем ярусе и его самого непременно, по его мнению, следовало бы отлить из сладкой массы, сделанной на основе шоколада.

Скриншот с эфира телеканала "Пятница"

Скриншот с эфира телеканала "Пятница"

Успели справиться с этой задачей всего три участницы. Именно с их шедеврами и "познакомился" дончанин. Оценивать результат было решено практически по олимпийской балльной системе. Максимальный балл - 17.

Но Никиту смог покорить всего один торт, который максимально был похож на образец в начале ТВ-передачи "Кондитер". Попробовав его, гость воскликнул:

- Это именно то, что я хотел! Если бы я заказывал на какое-нибудь событие торт, то он был бы именно таким!

Выбор спортсмена пришелся по душе и жюри - победитель был определен единогласно.

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