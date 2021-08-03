Мужская перекладина стала последним видом программы в гимнастике на Олимпиаде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Донской гимнаст Никита Нагорный завоевал еще одну бронзу Олимпийских Игр в Токио. На этот раз наш спортсмен отличился в упражнениях на перекладине. Эти соревнования состоялись сегодня, 3 августа.

Как сообщает «КП Спорт», Никита Нагорный за свое выступление получил 14,533 балла. Первое место занял 19-летний японец Дайки Хашимото (15,066), второе место - хорват Тин Србич (14,900).

Мужская перекладина стала последним видом программы в гимнастике на Олимпиаде. В этом виде спорта сборная России выиграла два золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.

Ранее Нагорный принес своей команде бронзу в индивидуальном турнире по многоборью. Также он взял золото в командном зачете.

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