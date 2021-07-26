В решающем упражнении Нагорный показал наивысшее мастерство. Фото: группа в VK управления по физкультуре и спорту Ростова

Донской гимнаст Никита Нагорный помог сборной завоевать золото Олимпийских Игр в Токио. Соревнования состоялись сегодня, 26 июля. Об успехе спортсмена сообщили в управлении по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону.

Россияне лидировали в командном зачете, но в последних двух дисциплинах соперники из Китая и Японии сократили разрыв в счете до минимума. Команды буквально шли по пятам за нашими гимнастами.

Положение исправил Никита Нагорный. В решающем упражнении он показал наивысшее мастерство и завоевал необходимые баллы. Благодаря спортсмену сборная из России набрала 262.500 баллов, Япония - 262.397, Китай - 261.894.

Ранее в командной квалификации отличились российские гимнастки. Они обошли фаворитов и оказались на первом месте. Это стало настоящей сенсацией. Такого от юных дебютанток не ожидали.

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