Обошли американок: Влада Уразова и сборная оказались в центре внимания на Олимпийских Играх

Уже завтра команды из России и США разыграют золото Олимпиады. Фото: управление по физкультуре и спорту Ростова

Донская спортсменка Влада Уразова и другие участницы национальной сборной по гимнастике оказались в центре внимания на Олимпийских Играх в Токио. Неожиданно для всех юные дебютантки выиграли командную квалификацию. Это произошло вчера, 25 июля, сообщили в управлении по физической культуры и спорта Ростова-на-Дону.

Такой поворот событий стал настоящей сенсацией. Причем нашим девушкам уступили американки, которые считались абсолютными фаворитами соревнований. Команда из США проиграла более одного балла (170,562 против 171,629). Россиянки же отличилась на разновысоких брусьях, бревне и в вольных упражнениях.

Уже завтра, 27 июля, команды из России и США разыграют золото Олимпиады. А 29 июля в финале индивидуального многоборья выступят ростовчанка Влада Уразова и лидер команды Ангелина Мельникова.

Ранее первый матч на Олимпийских Играх провели гандболистки. В составе команды выступили также несколько игроков «Ростов-Дона». Этот спортивный поединок завершился с ничейным счетом. Следующий матч россиянки проведут 27 июля против Швеции.

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