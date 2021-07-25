Рапиристка Лариса Коробнйникова завоевала бронзу Олимпийских Игр

Лариса Коробнйникова разгромила туниску Инес Бубакри, и сломила сопротивление канадки Келли Райан

Рапиристка из Ростовской области Лариса Коробнйникова стала бронзовым призером Олимпийских Игр в Токио. Об этом стало известно сегодня, 25 июля. Информация поступила от управления по физической культуре и спорту донской столицы.

В 1/16 Лариса Коробнйникова разгромила туниску Инес Бубакри, в 1/8 - француженку Изаорой Тибюс, а в 1/4 – сломила сопротивление канадки Келли Райан.

После этого донская спортсменка уверенно вышла в полуфинал. Однако в битве за выход в финал она уступила будущей олимпийской чемпионке - американке Ли Кифер. После этого решилась судьба бронзовой медали в поединке с Аличе Вольпи - чемпионкой мира из Италии.

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