Донской гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзу Олимпийских Игр

До этого гимнаст помог сборной завоевать золото Олимпийских Игр. Фото: управление по физической культуре и спорту Ростова

Донской гимнаст Никита Нагорный завоевал еще одну медаль на Олимпийских Играх в Токио. На этот раз спортсмен отличился в индивидуальном турнире по многоборью. Эти соревнования состоялись сегодня, 28 июля. Нагорный выиграл бронзу, сообщили в управлении физкультуры и спорта Ростова-на-Дону.

- Высочайшая техника, красота исполнения, невероятная эмоциональность лидера российской гимнастики Никиты Нагорного внесли громадный вклад в популяризацию спорта. Медаль Никиты Нагорного - это новые воспитанники, которые завтра придут в спортивные секции, - добавили в спортивном ведомстве.

До этого гимнаст помог сборной завоевать золотую медаль Олимпийских Игр. В решающем упражнении он показал наивысшее мастерство и набрал необходимые для победы баллы. Благодаря донскому спортсмену команда из России обошла Японию и Китай.

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