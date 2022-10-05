В Ростове помощницу депутата, подрабатывавшую гадалкой, отправили в колонию

Суд отправил аферистку в колонию Фото: Борис КОКУРИН

В Ростове Первомайский районный суд вынес приговор бывшей помощнице депутата. Как оказалось, женщина представлялась экстрасенсом и предлагала решить личные проблемы с помощью гаданий.

БУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, прежде, чем попасть в поле зрения следователей, 41-летняя женщина пробовала себя в разных сферах. Работала помощницей депутата, сама баллотировалась на местных выборах. Правда народной избранницей так и не стала.

Зато позже Елена (имя изменено – прим. ред.) стала экстрасенсом. К слову, поначалу это приносило ей неплохой доход.

Она обещала людям, которые столкнулись с различными жизненными невзгодами, с помощью потусторонних сил вернуть мужа, приворожить парня, снять венец безбрачия. «Клиентами» ростовчанки стали четыре человека. Женщина так вошла в доверие к людям, что на протяжении почти двух лет выманивала деньги на покупку якобы магических предметов.

УЩЕРБ - ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ

Других потерпевших злоумышленница обманула более приземленным путем, провернув аферы с недвижимостью. Так, одному из мужчин, следует из документов, опубликованных на сайте суда Первомайского района, женщина хотела продать дома. Она получила задаток – 630 тысяч рублей - а позже от сделки отказалась. При этом возвращать предоплату не захотела, и в результате потерпевшему пришлось идти в суд.

Суд установил, что злоумышленница причинила людям ущерб на сумму пять миллионов рублей.

- Иски двух потерпевших удовлетворены частично, - добавили в объединенной пресс-службе судов.

Экс-помощницу депутата приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

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