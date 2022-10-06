Меньше новостей и больше дел: психолог рассказала, как ростовчане справляются со стрессом и что из этого точно нельзя делать

Психолог рассказала несколько простых способов справиться с тревожностью Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Осень – то время года, когда каждого может охватить депрессия. В последнее время многие стали жаловаться на повышенное чувство тревоги и неспособность справиться с эмоциями. Психолог из Ростова Елена Гирявая рассказала, как справиться с тревогой, а от чего лучше отказаться ради своего же психологического здоровья.

ПРЯМОЙ ДОСТУП К ЭНДОРФИНАМ

- Тревожатся сейчас все, но не все ходят к психологу. Те, кто раньше не обращался к специалистам, будут искать опоры в чем-то другом, - говорит Елена Гирявая.

По словам Гирявой, кто-то в борьбе с тревожностью начинает злоупотреблять спиртным. И это объяснимо.

- Алкоголь снимает тормоза. Люди убегают от ответственности, входят в состояние, когда действительность воспринимается легче, - рассказывает специалист.

Еще одна модель поведения, которая помогает бороться со стрессом, - это спорт.

- Тот, кто берется за гантели, получает прямой доступ к эндорфинам, - продолжает психолог.

СТРАХ ЗА МУЖА

Эксперт также считает, что улучшить эмоциональный фон помогают конкретные дела.

- Женщины ударяются в уборку, потому что через короткий промежуток времени получают результат. Если, к примеру, на работе стоят какие-то планы, то итоги увидим в конце месяца. А при уборке в доме через пару часов появляется удовлетворение своей деятельностью, - отмечает специалист.

Если же говорить о тех ростовчанах, которые привыкли в случае морального дискомфорта обращаться к специалистам, то их запросы сейчас меняются.

- У меня есть клиенты – семейная пара. Раньше мы работали над их отношениями. Сегодня супруги пришли ко мне по той причине, что женщина не может справиться со страхом того, что муж попадет под частичную мобилизацию, - комментирует специалист.

Творчество - прекрасный способ борьбы со стрессом Фото: Руслан НОВИКОВ

ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ

Если возможности обратиться к психологу нет, а чувство тревоги не отпускает, то специалист советует меньше читать новостные каналы.

- Нужные известия до нас долетят в любом случае, - продолжает эксперт.

Психолог также рекомендует не затрагивать в семье спорные моменты, если таковые есть.

- В аристократическом обществе было принято не обсуждать доходы и религию. Политику тоже не советовала бы. Когда мы идем с работы домой, то должны помнить о том, что в семью приходим с миром, - рассказывает эксперт.

Кстати, хорошо успокаивает нервную систему творчество и настольные игры.

- Можно рисовать, вязать, шить. Отлично помогают мандалы – раскраски для взрослых. Мужчины могут играть в шахматы, нарды, настольные игры. Пазлы и головоломки подойдут для всех членов семьи. Помогает бороться с тревожностью просмотр коротких смешных видеороликов, медитации. И еще старайтесь чаще гулять. Эти простые рецепты помогут восстановить душевное равновесие, - сказала собеседница.

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