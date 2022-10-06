От технологичной роскоши до изящного ретро: уникальные автомобили, которые продают в Ростовской области через Интернет

Супердорогие новинки и ретро-модели пытаются продать дончане в Сети. Фото: Авито Авто

На досках объявлений в Интернете — десятки тысяч объявлений о продаже автомобилей в Ростовской области. Среди них есть не только машины массового сегмента, но и уникальные: от роскошных спорткаров до редких ретромобилей. Вместе с Авито Авто подготовили для читателей «КП — Ростов-на-Дону» подборку необычных автомобилей, которые выставляют на продажу прямо сейчас.

РОСКОШЬ С НЕБОЛЬШИМ ПРОБЕГОМ

Зайдя на сайт за б/у беспроводными наушниками, можно наткнуться и на дорогущую машину. За 17 миллионов 287 тысяч продается роскошный седан Mercedes-Benz S-класса поколения W223, который выпускается с 2020 года по настоящее время. Автомобиль оснащен дизельным двигателем на 2,9-литра и 249-лошадиных сил, автоматической коробкой передач. Модель в комплектации s 350 d 4matic business отличается просторным салоном с кожаной обивкой, мягкими удобными сиденьями. Дополнительный комфорт обеспечивается за счет активной светодиодной подсветки, акустики с объемным звучанием, системы климат-контроля, подогрева сидений, руля, зеркал.

На сайте и разбитые "Жигули", и "Мерседес" за 17 миллионов найти можно. Фото: Авито Авто

Инженеры использовали инновационные технологии для обеспечения безопасности. Системы активной безопасности и помощи при вождении анализируют дорожную ситуацию, учитывая в том числе те данные, которые не попадают в поле зрения водителя. Это помогает адекватно реагировать на любую дорожную ситуацию. В автомобиле установлена система Эра-Глонасс, есть крепления для детских кресел.

ЗА МИЛЛИОНЫ — ШИНЫ В ПРИДАЧУ

Нынешний рекордсмен по стоимости - 28 миллионов рублей - Mercedes-Benz G-класса AMG 2021 года выпуска. Внедорожник оснащен 4-литровым двигателем мощностью 585 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

Так выглядит внедорожник за 28 миллионов. Фото: Авито Авто

Как отмечает автор объявления, в машине была сделана полная шумоизоляция, кузов – оклеен премиальной матовой пленкой, установлены доводчики дверей, включая дверь багажника, а также выдвижные электрические пороги. Вместе с железным конем хозяин готов расстаться с комплектом зимних шин на оригинальных дисках.

РЕТРОЛЮБОВЬ

Поклонникам ретро посвящается. В Ростове на продажу за 2 миллиона 200 тысяч выставлен уникальный автомобиль – заднеприводный седан ГАЗ Волга 1979 года выпуска. Машина продается после пересборки, поэтому в ней сочетается классика старых ГАЗов с современными системами безопасности и комфорта. Авто получило двигатель Toyota 3UZ-FE объемом 5,5 литра и мощностью 195 лошадиных сил, шестискоростную автоматическую коробку передач, амортизаторы KYB. Передняя подвеска и гидроусилитель руля – от ГАЗ 31105, электрика - кастомная, свет в салоне - светодиодный. Пробег авто после рестайлинга – 3 тысячи километров.

Черная "Волга" с красным салоном - мечта детства? Фото: Авито Авто

Максимально драматичного эффекта владелец достиг в сочетании черного корпуса и красного интерьера. Салон обшит кожей красного цвета, потолок жесткий, черный. В машине установлены системы вибро- и шумоизоляции, есть подогрев заднего сиденья, что обеспечивает комфорт во время езды. Есть система однозонного климат-контроля и современная система круиз-контроль.

«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»

Еще одна черная красавица-Волга продается в Аксае. Хозяин готов расстаться с 54-летней ГАЗ-21 1968 года выпуска за 2 миллиона 590 тысяч рублей. Эта модель с ярким запоминающимся экстерьером хорошо известна по произведениям легендарных советских фильмов «Бриллиантовая рука» и «Берегись автомобиля». ГАЗ-21 выпускался на Горьковском автозаводе с 1956 по 1970 год.

Ретроигрушка на колесах стоит 2,5 миллиона. Фото: Авито Авто

Это заднеприводная «Волга» в кузове седан. Машина оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 75 лошадиных сил и механической коробкой передач. Это оригинальный автомобиль, который был приобретен собственником еще в СССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В донской столице выставили на продажу автомобиль Adler Trumpf Junior

Продавец просит за нее 2,5 миллиона рублей (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ответ Илону Маску: металлический «пепелац» или гроб на колесиках заметили в Ростове на Нагибина

Технику уже оценили в соцсетях (подробнее)