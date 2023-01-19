Проект второй очереди Ростовского кладбища не могут согласовать

С появлением «второй очереди» Ростовское кладбище окажется вдвое больше допустимой федеральной нормы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Готовый проект второй очереди Ростовского кладбища на территории Мясниковского района площадью 40 гектаров не может получить утверждение со стороны Роспотребнадзора региона из-за действующих федеральных норм. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе подрядчика проекта.

Напомним, ранее говорилось, что участки для захоронений на действующем муниципальном кладбище города «Ростовское» могут закончиться уже к началу 2024 года. Именно поэтому Управление капитального строительства Ростова заключило с Конструкторским бюро «ГСК «ДОН» контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации и рабочей документации по объекту «Строительство кладбища города Ростова-на-Дону (вторая очередь).

По словам представителя компании, проектная документация была разработана в полном объеме и согласована со Службой городских кладбищ еще в октябре 2021 года. В свою очередь разделы технической части документации получили положительную оценку госэкспертизы. Кроме самого кладбища был запроектирован современный крематорий, отвечающий требованиям РФ и международным стандартам.

- Причина вовсе не в готовности проектной документации, а в том, что ее согласование и утверждение Роспотребнадзором Ростовской области уткнулось в бюрократическую стену и вот уже больше года топчется на одном месте, - пояснил представитель подрядчика ООО КБ «ГСК «Дон» Кирилл Житенев. - Заполненная почти на 70% «первая очередь» нового кладбища занимает площадь в 40 гектаров, что по российскому федеральному законодательству является максимально допустимой площадью для захоронений.

Подрядчик строительства разработал самостоятельный объект — кладбище, которое должно было функционировать автономно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подрядчик строительства разработал самостоятельный объект — кладбище, которое должно было функционировать автономно. Но из-за его смежного расположения с уже существующим кладбищем, а также из-за наименования «Вторая очередь Ростовского кладбища» Роспотребнадзор решил рассматривать данный объект частью одного кладбища. С появлением «второй очереди» в размере таких же 40 гектаров, Ростовское кладбище окажется вдвое больше допустимой федеральной нормы. И это при том, что согласно санитарным нормам с 1 марта 2022 года объект может быть более 40 гектаров. Но эти нормы получается сейчас противоречат федеральному закону. Подрядчик своевременно уведомил о данном казусе заказчика, Управление капитальным строительством Ростова и Службу городских кладбищ.

По мнению представителя строительной фирмы, решить вопрос можно тремя способами. Во-первых, путем изменения федеральной нормы. Это потребует обоснованной законодательной инициативы от региона. Также можно будет расположить вторую очередь кладбища в другом месте. Однако при этом нужно учитывать, что у Ростова есть свои определенные погребальные традиции.

Третий способ разрешения конфликта заключается в изменении статуса второй очереди объекта кладбища. Если бы оно стало самостоятельным, то такое положение вещей позволило бы уложиться в действующие нормы закона. Пока же Ростпотребнадзор утверждает, что два кладбища необходимо расценивать как одно.

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