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Общество19 января 2023 14:12

Волшебная сила крещения или как холодная вода помогла дончанину перестать болеть

Благодаря холодной воде уроженец Ростовской области не болеет больше 20 лет
Кристина Круговых
Дончанин был болезненным, но благодаря холодной воде за четверть века болел от силы раз пять. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Дончанин был болезненным, но благодаря холодной воде за четверть века болел от силы раз пять. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

В ночь на 19 января, на Крещение, более 11,5 тысячи дончан окунулись в иордани. И люди продолжают идти — только в Ростове вместо восьми купелей было открыто 12. Многие верят, что, окунувшись трижды в ледяную воду, они смогут избавиться от болезней.

37-летний Сергей из Ростовской области верит, что ледяная вода избавила его от недугов. Дончанин поделился с читателями «КП - Ростов-на-Дону», что он делал, чтобы, имея слабое здоровье изначально, так окрепнуть и не болеть больше 20 лет. А еще узнали, у врача-терапевта и священнослужителя, что они думают о крещенских купаниях.

ОТ ПАРА СТАНОВИЛОСЬ ПЛОХО

Сергей вспоминает, что в детстве крепким здоровьем не отличался.

- Часто болел. Сосуды были слабыми: после пяти минут в мало-мальски горячей ванной с паром (а душа в те времена в частных домах не было, - прим. авт.), меня можно было на руках выносить, - вспоминает мужчина.

В идеале окунаться в холодную воду нужно после сауны, поясняет доктор. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

В идеале окунаться в холодную воду нужно после сауны, поясняет доктор. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Тогда семья стала искать способ укрепить иммунитет. Остановились на одной из популярных систем закаливания Порфирия Иванова, которую в народе прозвали «Детка», потому что автор так обращался к каждому, кто хотел улучшить свое здоровье его методом.

- Автор предлагает два раза в день купаться в холодной воде после горячей, - объясняет Сергей. - А перед купанием, после него или вместе с обливанием, по возможности, нужно выйти на природу — встать босыми ногами на землю хотя бы на одну-две минуты.

Вдобавок, нужно сделать несколько вдохов через рот и мысленно пожелать себе и всем людям здоровья.

Помимо этих правил система Порфирия Иванова учит доброжелательно общаться с людьми, здороваться со всеми и всюду, особенно с пожилыми. По возможности помогать людям, верить им, не говорить о них несправедливо, а еще каждый день побеждать в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие и гордость.

ПЕРЕСТАЛ БОЛЕТЬ

Будучи школьником Сережа не стал подвергать сомнениям советы, а просто доверился и делал. Со временем это вошло в привычку. А когда повзрослел и мог подвергнуть метод критике, увидел результаты, — незаметно для себя просто перестал болеть.

- Кстати, обливаться начинать нужно ни в коем случае не зимой, а после Пасхи, когда на улице уже тепло, - подсказывает дончанин. - И к зиме вы уже с удовольствием будете выходить босыми ногами на снег.

Закаливаясь, дончанин каждый день обливался холодной водой и обязательно желал всем здоровья. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Закаливаясь, дончанин каждый день обливался холодной водой и обязательно желал всем здоровья. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Сергей уже 13 лет как уехал в Москву, живет в квартире и обливаться из ведра холодной водой, стоя голыми ногами на земле, уже не может. Но привычка завершать горячий душ холодным и желать всем здоровье — осталась.

Говорит, что за все время с тех пор, как он начал закаливаться, а это почти четверть века, он свои болезни может сосчитать по пальцам одной руки.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Без подготовки - нельзя»

Любовь Дуванова, врач-терапевт, Ростовская область:

- Закаливание - это хорошо и для здоровья полезно, но важно все делать поступательно. Такой подготовленный человек как Сергей мог спокойно окунуться в купель, и то, что он стал реже болеть, вполне логично. Но нечего уповать, что крещенская вода все вылечит. К этому надо готовиться, закаливаться.

В противном случае - после таких купаний люди через одного придут в поликлинику с простудой. И у кого где ослаблено здоровье, там хроники обострение и получат: пневмонии, бронхита, гайморита. И гипертония может обостриться, и свертываемость крови ухудшится.

Легче такой стресс перенесет молодой организм, который еще не заработал много болезней.

КОММЕНТАРИЙ СВЯЩЕННИКА

«Никогда не запрещал, но и не советовал»

Алексей Климентов, настоятель Свято-Георгиевского храма в селе Сандата Ростовской области:

- Я никогда никому не запрещал окунаться в иордань на Крещение, но и не советовал. Очень часто это зависит от здоровья человека. Я сам окунаюсь уже почти 30 лет. И считаю, что это помогает с моими проблемами со здоровьем. Но это не призыв! Купание в ледяной воде можно воспринимать как традицию или возможность переступить свой страх, но не как обязанность.

Самое главное в эти праздники — присутствие на службе в храме и молитва. К сожалению, за бутылками с водой и купаниями в водоемах эту цель многие, к сожалению, теряют.

Врач опасается, что после крещенских купаний каждый второй как минимум простудится.

Врач опасается, что после крещенских купаний каждый второй как минимум простудится.

Фото: Екатерина ПОПОВА

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