Волшебная сила крещения или как холодная вода помогла дончанину перестать болеть

Дончанин был болезненным, но благодаря холодной воде за четверть века болел от силы раз пять. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

В ночь на 19 января, на Крещение, более 11,5 тысячи дончан окунулись в иордани. И люди продолжают идти — только в Ростове вместо восьми купелей было открыто 12. Многие верят, что, окунувшись трижды в ледяную воду, они смогут избавиться от болезней.

37-летний Сергей из Ростовской области верит, что ледяная вода избавила его от недугов. Дончанин поделился с читателями «КП - Ростов-на-Дону», что он делал, чтобы, имея слабое здоровье изначально, так окрепнуть и не болеть больше 20 лет. А еще узнали, у врача-терапевта и священнослужителя, что они думают о крещенских купаниях.

ОТ ПАРА СТАНОВИЛОСЬ ПЛОХО

Сергей вспоминает, что в детстве крепким здоровьем не отличался.

- Часто болел. Сосуды были слабыми: после пяти минут в мало-мальски горячей ванной с паром (а душа в те времена в частных домах не было, - прим. авт.), меня можно было на руках выносить, - вспоминает мужчина.

В идеале окунаться в холодную воду нужно после сауны, поясняет доктор. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Тогда семья стала искать способ укрепить иммунитет. Остановились на одной из популярных систем закаливания Порфирия Иванова, которую в народе прозвали «Детка», потому что автор так обращался к каждому, кто хотел улучшить свое здоровье его методом.

- Автор предлагает два раза в день купаться в холодной воде после горячей, - объясняет Сергей. - А перед купанием, после него или вместе с обливанием, по возможности, нужно выйти на природу — встать босыми ногами на землю хотя бы на одну-две минуты.

Вдобавок, нужно сделать несколько вдохов через рот и мысленно пожелать себе и всем людям здоровья.

Помимо этих правил система Порфирия Иванова учит доброжелательно общаться с людьми, здороваться со всеми и всюду, особенно с пожилыми. По возможности помогать людям, верить им, не говорить о них несправедливо, а еще каждый день побеждать в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие и гордость.

ПЕРЕСТАЛ БОЛЕТЬ

Будучи школьником Сережа не стал подвергать сомнениям советы, а просто доверился и делал. Со временем это вошло в привычку. А когда повзрослел и мог подвергнуть метод критике, увидел результаты, — незаметно для себя просто перестал болеть.

- Кстати, обливаться начинать нужно ни в коем случае не зимой, а после Пасхи, когда на улице уже тепло, - подсказывает дончанин. - И к зиме вы уже с удовольствием будете выходить босыми ногами на снег.

Закаливаясь, дончанин каждый день обливался холодной водой и обязательно желал всем здоровья. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Сергей уже 13 лет как уехал в Москву, живет в квартире и обливаться из ведра холодной водой, стоя голыми ногами на земле, уже не может. Но привычка завершать горячий душ холодным и желать всем здоровье — осталась.

Говорит, что за все время с тех пор, как он начал закаливаться, а это почти четверть века, он свои болезни может сосчитать по пальцам одной руки.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Без подготовки - нельзя»

Любовь Дуванова, врач-терапевт, Ростовская область:

- Закаливание - это хорошо и для здоровья полезно, но важно все делать поступательно. Такой подготовленный человек как Сергей мог спокойно окунуться в купель, и то, что он стал реже болеть, вполне логично. Но нечего уповать, что крещенская вода все вылечит. К этому надо готовиться, закаливаться.

В противном случае - после таких купаний люди через одного придут в поликлинику с простудой. И у кого где ослаблено здоровье, там хроники обострение и получат: пневмонии, бронхита, гайморита. И гипертония может обостриться, и свертываемость крови ухудшится.

Легче такой стресс перенесет молодой организм, который еще не заработал много болезней.

КОММЕНТАРИЙ СВЯЩЕННИКА

«Никогда не запрещал, но и не советовал»

Алексей Климентов, настоятель Свято-Георгиевского храма в селе Сандата Ростовской области:

- Я никогда никому не запрещал окунаться в иордань на Крещение, но и не советовал. Очень часто это зависит от здоровья человека. Я сам окунаюсь уже почти 30 лет. И считаю, что это помогает с моими проблемами со здоровьем. Но это не призыв! Купание в ледяной воде можно воспринимать как традицию или возможность переступить свой страх, но не как обязанность.

Самое главное в эти праздники — присутствие на службе в храме и молитва. К сожалению, за бутылками с водой и купаниями в водоемах эту цель многие, к сожалению, теряют.

Врач опасается, что после крещенских купаний каждый второй как минимум простудится. Фото: Екатерина ПОПОВА

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