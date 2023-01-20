В Ростовской области силовики задержали многодетных мам, много лет получающих пособия на выдуманных малышей

Многодетные мамы из Таганрога обманули государство на несколько миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области, в Таганроге, силовики пресекли противоправную деятельность двух женщин, которые обманули государство на крупные суммы денег, сообщили в региональной ФСБ.

По данным ведомства, Фатима и Милена (имена изменены – прим. ред.) на основании поддельных медицинских справок о рождении детей вне стен больницы получали свидетельства о рождении. При этом самих детей не было и в помине. Женщины их просто выдумали. К слову, и одна, и вторая давали несуществующим малышам яркие имена, например, Червоня и Империя.

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ НИКТО НЕ ЧУВСТВОВАЛ ПОДВОХА

Сотрудники загса без проблем выдавали свидетельства о рождении, с которыми дончанки потом отправлялись в органы соцзащиты за пособиями.

Одна из злоумышленниц имела один класс образования. Она приписала себе четверых вымышленных малышей и больше десяти лет получала на них деньги от государства: больше двух миллионов рублей. При этом у женщины были трое настоящих детей.

Вторая таганроженка также придумала четверых детей, а троих родила. 30-летняя Фатима заработала на вымышленных детях больше миллиона рублей.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, схема вскрылась случайно - во время одной из проверок со стороны органов опеки.

Когда об аферах узнали оперативники, на женщин завели дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

ЧТО РЕШИЛ СУД

- Таганрогский городской суд признал злоумышленниц виновными. Одной из них назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с отсрочкой до достижения 14-летнего возраста младшей дочерью, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

Вторую приговорили к двум годам лишения свободы условно.

- Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски от управления социальной защиты населения города Таганрога, отдела социальной защиты населения администрации Матвеево-Курганского района, а также Пенсионного фонда России. Одна из злоумышленниц должна будет возместить ущерб в размере 2 млн 400 тысяч рублей, вторая – в размере 1 млн 428 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Ростовской области придумала четверых детей и получала за них настоящие пособия

Женщина заработала на афере не один миллион рублей (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Многодетная мама с одним классом образования провернула многомиллионную аферу

Женщина из Ростовской области приписала себе четверых вымышленных малышей и 14 лет получала на них пособия (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«За изобретение ставлю пять, а по предмету — неуд!»: тракторист сдавал экзамены на права с радиошпаргалкой от бывшего полицейского

В Ростовской области тракторист пришел сдавать экзамен на права со шпионской техникой (подробнее)