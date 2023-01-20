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Общество20 января 2023 3:00

В Ростовской области силовики задержали многодетных мам, много лет получающих пособия на выдуманных малышей

Жительницы Таганрога подделали документы, по которым они родили больше детей, чем это было на самом деле
Анна ШИЛЯЕВА
Многодетные мамы из Таганрога обманули государство на несколько миллионов рублей

Многодетные мамы из Таганрога обманули государство на несколько миллионов рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области, в Таганроге, силовики пресекли противоправную деятельность двух женщин, которые обманули государство на крупные суммы денег, сообщили в региональной ФСБ.

По данным ведомства, Фатима и Милена (имена изменены – прим. ред.) на основании поддельных медицинских справок о рождении детей вне стен больницы получали свидетельства о рождении. При этом самих детей не было и в помине. Женщины их просто выдумали. К слову, и одна, и вторая давали несуществующим малышам яркие имена, например, Червоня и Империя.

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ НИКТО НЕ ЧУВСТВОВАЛ ПОДВОХА

Сотрудники загса без проблем выдавали свидетельства о рождении, с которыми дончанки потом отправлялись в органы соцзащиты за пособиями.

Одна из злоумышленниц имела один класс образования. Она приписала себе четверых вымышленных малышей и больше десяти лет получала на них деньги от государства: больше двух миллионов рублей. При этом у женщины были трое настоящих детей.

Вторая таганроженка также придумала четверых детей, а троих родила. 30-летняя Фатима заработала на вымышленных детях больше миллиона рублей.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, схема вскрылась случайно - во время одной из проверок со стороны органов опеки.

Когда об аферах узнали оперативники, на женщин завели дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

ЧТО РЕШИЛ СУД

- Таганрогский городской суд признал злоумышленниц виновными. Одной из них назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с отсрочкой до достижения 14-летнего возраста младшей дочерью, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

Вторую приговорили к двум годам лишения свободы условно.

- Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски от управления социальной защиты населения города Таганрога, отдела социальной защиты населения администрации Матвеево-Курганского района, а также Пенсионного фонда России. Одна из злоумышленниц должна будет возместить ущерб в размере 2 млн 400 тысяч рублей, вторая – в размере 1 млн 428 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.

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