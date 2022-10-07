«Ему никто не давал шансов, а он так стремится жить!»: Как сейчас живет ребенок, который после операции по удалению лимфоузлов стал лежачим инвалидом

Вот уже больше шести лет Елена Пыдык из Ростовской области борется с последствиями врачебной ошибки. Фото: из архива героя публикации

Вот уже больше шести лет Елена Пыдык из Ростовской области борется с последствиями врачебной ошибки. Обычная операция по удалению лимфоузлов, которую должны были провести ее сыну-третьекласснику, перевернула привычный мир семьи с ног на голову.

Жизнерадостный 9-летний паренек, мечтавший стать конструктором самолетов и учивший соседскую ребятню собирать оригами, в одночасье превратился в лежачего инвалида.

Пять месяцев Ярослав провел в коме, а дальше – борьба за жизнь... Для него и его 34-летней мамы она не прекращается ни на минуту.

"СУТКАМИ КРИЧАЛ ОТ БОЛИ"

В суде Елене удалось доказать врачебную ошибку. Здоровье ребенка и моральный вред оценили почти в два миллиона рублей. Но медики не соглашались с таким вердиктом, раз за разом подавая апелляции. А пока долгие годы длились слушания, маленькая, но очень сильная мама отчаянно боролась за жизнь своего ребенка.

- После комы и из-за сильного гипертонуса мышц у Ярика сильно скрутило ноги и руки, - вспоминает 34-летняя Елена. - Из-за этого он даже получил два перелома – шейки бедра и руки. Сначала мы даже не понимали, почему он кричит сутками. Только позже узнали – от боли.

Вот уже несколько лет мать борется за жизнь сына. Фото: из архива героя публикации

В России врачи не брались нас оперировать, тогда мы объявили сбор средств в интернете. С родным отцом Ярика мы расстались давно, и с тех пор он никак не участвовал в нашей судьбе. И тогда мой второй муж взял кредит в 1,5 млн рублей на лечение. Многие люди помогали – деньги приходили со всего мира.

В результате получилось провести две операции по 5 млн рублей, после которых сыну стало гораздо лучше. Сын смог стоять с упором, но на своих ногах и даже вместе со специалистом делать первые шаги, стали лучше работать внутренние органы. Помимо этого фоном все эти годы шли массаж и реабилитации, а это все деньги.

- Поэтому тех, что выплатила больница, хватило только на часть лечения, - вздыхает мать.

«СЕЙЧАС БЫ МОЙ СЫН УЧИЛСЯ В 11 КЛАССЕ»

Елена перебирает фотографии, на которых отмечают очередной день рождения сына – 18 сентября. На них воздушные шарики и даже «взрослый» торт.

- Его нам подарила подписчица-кондитер, с которой мы познакомились в Интернете, - улыбается Елена. – Помню, она написала: «Ярик же уже совсем взрослый. Давай, сделаю ему взрослый торт!». Сейчас бы мой сын учился в 11 классе. Как-то я рассказала ему, что его одноклассник уже пошел на свидание с девушкой. Было видно, как Ярослав вспомнил, про кого я говорю, и даже, мне показалось, порадовался за друга.

Подписчица подарила торт на День рождения для Ярика.

По словам матери, врачи не верили, что Ярослав достигнет таких результатов – держать голову, понимать что происходит, фокусировать взгляд, реагировать на услышанное эмоциями.

- Их видит и младшая сестренка, которой сейчас 6,5 лет (Елена была на последнем месяце беременности, когда с сыном случилась трагедия, - прим. авт.), - признается мама. – А еще этим пользуется: например, когда она не хочет спать, то говорит: «Пойду Ярику книжку почитаю» или балуется и объясняет: «Мне старший брат разрешил».

«ОН ВСЕ ЧУВСТВУЕТ!»

Однако все усилия мамы и сына сейчас рушатся как карточный домик. Финансовые силы семьи на исходе: Елена и муж до сих пор платят взятые много лет назад кредиты и проценты банку.

Несмотря на сбор средства в Интернете, денег не хватает и на то, чтобы оплатить Ярославу услуги массажиста и реабилитацию. А это 100 тысяч рублей в месяц!

Ярослава смогли поставить на ноги. Фото: из архива героя публикации

- Муж работает, я стараюсь подрабатывать удаленно, - говорит Елена. – Потихоньку справляемся с долгами. Но финансовой возможности оплачивать специалистов на дому сейчас нет, мы и так должны им за прошлую работу. Сейчас пошли изменения в состоянии здоровья сына в худшую сторону! Так как без этих специальных занятий у Ярика на текущий момент из-за того, что сильно потерян мышечный каркас, усилилась деформация позвоночника, которая ведет к смещению внутренних органов и даже может затруднять дыхание . серьезная потеря мышц и веса. Нам очень важна эта реабилитация, без нее с каждым днем сыну становится хуже. И каждый день в реабилитации и поддержании состояния важен.

После простейшей операции жизнь азовской семьи сильно изменилась. Фото: из архива героя публикации.

В эту субботу Елена и Ярик впервые за долгое время вышли на улицу – семья живет в многоквартирном доме в Азове на первом этаже.

- К сожалению, и такие прогулки стали для нас редкостью. Носить взрослого сына на руках мне все тяжелее и тяжелее. Вы бы видели, как он смотрел на все, что его окружало, - на глазах матери появляются слезы. - Таким взглядом, как будто пытался запомнить каждую деталь. Ему никто не давал шансов, а он так стремится жить! Вы не представляете, как это больно видеть, как твой ребенок, который любил животных, природу и людей, сейчас, сидя в инвалидном кресле, смотрит на своих сверстников, которые катаются на велосипедах, играют в футбол, влюбляются... А я понимаю, что в его жизни этого уже ничего не будет. Но есть шанс облегчить его страдания, подарить кусочек тепла и любви этого мира. Он все чувствует! Любая помощь для нас сейчас на вес золота. Ведь все эти годы мы знали, что мир не без добрых людей.

Врачи не верили, что можно добиться таких результатов.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь Ярославу Пыдык, сделать это можно по номеру телефона +79043472395 Елена.

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