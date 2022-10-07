В Ростове двух маленьких детей в одних памперсах нашли в подъезде многоэтажки

На скорой девочек отвезли в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в многоэтажном доме в Ворошиловском районе нашли двух беспризорных девочек, рассказал источник издания. Детей, на вид которым один и два годика, находились в подъезде без взрослых. Малышки были в одних памперсах, а рядом лежало несколько подгузников.

НИ ИМЕН, НИ ФАМИЛИЙ

Неизвестно, сколько часов дети простояли на лестничной клетке полураздетые и босые. Тревогу забили собственники квартир, которые позвонили в скорую помощь. Медики осмотрели девочек, а потом отвезли их в одну из городских больниц, в инфекционное отделение.

- У детей признаки простуды. Следов побоев нет. Они слишком малы, не умеют разговаривать, поэтому мы не знаем, как их зовут. Документов с собой у них не было. Девочек доставили в отделение примерно в десять часов вечера 6 октября. Ни родители малышек, ни какие-то другие родственники к утру так и не объявились, - пояснили «КП-Ростов-на-Дону» в больнице.

Правоохранительные органы начали проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«НАЗВАТЬ ИХ РОДИТЕЛЯМИ ЯЗЫК НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ»

Как сообщили в управляющей компании, обслуживающей дом, в одноподъездной высотке, в которой нашли девочек, находятся гостинки. На каждом этаже – два крыла,19 квартир.

- Здесь очень много квартирантов. Консьержа нет. Не исключено, что родители девочек, хотя назвать их так и язык-то не поворачивается, живут здесь же, - рассказали в управляющей компании дома.

Пока неясно, при каких обстоятельствах дети оказались одни в подъезде. Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

- В настоящий момент сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия по установлению личности и местонахождению родителей малолетних детей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что многодетная мама отдала сыновей в другую семью. 42-летняя женщина объяснила это тем, что не могла обеспечить семью. К слову, женщина кроме сыновей воспитывает и годовалую внучку.

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