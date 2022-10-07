Девочек на скорой увезли в больницу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ворошиловском районе Ростова, в подъезде одной из многоэтажек, 6 октября нашли двух детей, на вид которым один и два года. На детях были одни лишь подгузники - в таком виде он находились поздно вечером на лестничной клетке. Как сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах, родителей малышек нашли на следующий день, 7 октября.

ТРЕВОГУ ЗАБИЛА СОСЕДКА

Жительница одной из квартир, обнаружив заплаканных и замерзших малышек, завела их к себе домой, чтобы те согрелись. Она же вызвала врачей и полицию.

На скорой девочек, оказавшихся родными сестрами, отвезли в инфекционной отделение одной из горбольниц.

- Не известно, как долго дети находились в холодном подъезде, но в отделение они поступили с признаками ОРВИ, - сказали «КП-Ростов-на-Дону» в больнице.

Пока девочки были под наблюдением врачей, полиция занималась поисками родителей. Выйти на отца и мать правоохранителям удалось только на следующий день после госпитализации детей.

ВЫШЛИ НА ПРОГУЛКУ, ПОКА ПАПА СПАЛ

По всей видимости, взрослые не торопились к дочерям, потому что вечером, ночью и утром в инфекционное отделение, в котором находятся сестры, никто из родственников не приходил.

Источник издания рассказал, что семья у девочек полная. В тот вечер мать находилась на работе, а за детьми присматривал отец.

Мужчина перебрал со спиртным и заснул. Его сон оказался настолько крепким, что он не услышал, как дочки открыли дверь квартиры и вышли в подъезд.

- Полицейскими установлены и привлечены к ответственности по административной статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Теперь родителям грозит штраф до пяти тысяч рублей.

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