В Ростове разыскивают вооруженного преступника, напавшего на офис микрозаймов

Сотрудники организации обратились в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове неизвестный, угрожая ножом, ограбил офис микрозаймов. Происшествие случилось на проспекте Ленина.

По данным источника, мужчина ворвался в организацию в медицинской маске. Он стал угрожать персоналу оружием и требовать деньги. Напуганные сотрудники отдали все имеющиеся в офисе наличные. Правда сумма оказалось относительно небольшой — 195 тысяч рублей. Преступник забрал деньги и скрылся, а пострадавшие обратились в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, подозреваемый еще не найден.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к данному преступлению, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, это уже не первое подобное преступление. В декабре налетчики дважды грабили офисы микрозаймов на Ленина. В первый раз преступники забрали около 300 тысяч рублей, во второй — 200 тысяч.

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