«Очень спешил к маме»: В Ростовской области младенец родился в машине «скорой помощи»

Женщина поздно вызвала "скорую" и родила по дороге в роддом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Гуково Ростовской области сотрудники «скорой» помогли женщине, которая начала рожать по дороге в больницу. Пациентка не запомнила имена врачей, поэтому после выписки поблагодарила сотрудников в социальных сетях. «КП-Ростов-на-Дону» пообщался с молодой мамой Антониной Носенко и нашел медиков.

Антонина вспоминает, что пятница, 13 января, проходила у нее как обычно за домашними заботами. «День X» был уже не за горами, но никаких симптомов приближающихся родов женщина не чувствовала. Однако ближе к вечеру у у нее отошли воды — супруг беременной тут же вызвал «скорую». Врачи быстро приехали, правда семья все равно волновалась: поскольку в Гуково роддома нет, нужно было добраться до Шахт.

— По дороге резко начались схватки. Очень уж малыш спешил к маме. Медики остановили машину и сказали: «Будем рожать в машине!» Велели слушать внимательно врача, не кричать, не плакать и следовать рекомендациям. Морально я была к таким родам, конечно не готова, но врачи меня успокоили, — говорит Антонина.

Сотрудники подготовили пеленки, включили печку и начали принимать роды. Действовали быстро и профессионально: один человек принимал роды и объяснял роженице, что делать, другой — поставила капельницу и подготовила все для ребенка. На свет появился мальчик.

— Сына завернули в теплое одеяло, и мы поехали дальше. В Шахтах ребенка взвесили и осмотрели. У нас все хорошо, чувствуем себя отлично! Не запомнила имена врачей, поэтому и решила написать пост. Чтобы люди знали, какие профессионалы у нас работают.

«КП-Ростов-на-Дону» нашел медиков, которые принимали роды у Антонины. Это сотрудники станции скорой помощи города Гуково Ильмира Абдулаева и Елена Давыдова.

— Моя коллега принимала роды, а я помогала, — говорит Елена Анатольевна. — Для нас это не стрессовая ситуация, мы уже с таким сталлкивались. Правда было немного тяжело. Все же проходит в стесненных условиях, три человека в одной машине.

Медик говорит, что женщина вызвала «скорую» поздно, поэтому в таких «скорых» родах нет ничего необычного.

— Все будущим мамам я рекомендую вызывать врачей, как только почувствуете тянущие боли в пояснице или внизу живота. Затягивать здесь не нужно, особенно, если знаете, что роддом не близко.

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