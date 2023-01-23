В Ростовской области женатый мужчина год тайно встречался с 13-летней девочкой

В Ростовской области школьницу совратил 32-летний мужчина Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В одном из хуторов Ростовской области 13-летнюю школьницу совратил взрослый мужчина, рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. По данным собеседника издания, работа Ивана (имя изменено – прим. ред.) была связана с разъездами. Поэтому его жена и не заподозрила, что супруг завел роман на стороне.

"ВЕРИЛА, ЧТО МЕЖДУ НИМИ - ЛЮБОВЬ"

В качестве любовницы мужчина выбрал 13-летнюю ученицу седьмого класса из соседнего района. Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, с Аленой (имя изменено – прим. ред. ) Иван познакомился в соцсетях.

Подозреваемому понравилась девочка на фото и он в переписке предложил увидеться вживую. Ученица согласилась, так и начались их отношения.

Позже, во время общения с психологом, Алена признается, что испытывала к мужчине сильные чувства. Подросток верила, что между ними – любовь. А для Ивана эти встречи, судя по всему, были лишь интрижкой.

По крайней мере, по данным источника издания, за тот год, который мужчина встречался со школьницей, он и словом не обмолвился жене о том, что любит другую женщину.

К слову, скрыть тайную связь мужчине было несложно – на руку сыграло то, что он по долгу службы часто отправлялся в командировки и то, что девочка жила в другом районе области.

ВСТРЕЧИ В МАШИНЕ

По данным источника издания в правоохранительных органах региона, встречи проходили в машине, а интимная связь случилась по обоюдному согласию.

О романе ученицы со злоумышленником узнала мама Алены. Она случайно увидела переписку дочери. 33-летняя женщина вызвала дочь на откровенный разговор, и девочка все рассказала матери. А та, в свою очередь, пошла в полицию. Кстати, на тот момент подозреваемый и подросток уже не общались.

Известно, что Алена воспитывается в благополучной семье, родители всегда уделяли девочке внимание. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних школьница не состояла.

Сейчас с девочкой работают психологи. Алену стараются поддерживать и дома, и в школе. Специалисты полагают, что подросток справится с этой психологической травмой.

А в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста». Если дело дойдет до суда, а вину подозреваемого признают, он может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

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