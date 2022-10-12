Суд в Ростове-на-Дону закрыл дело о смерти 13 пациентов в больнице №20

Уголовное преследование в отношении подсудимой прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрел уголовное дело по обвинению замглавврача по хозчасти Городской больницы №20 в халатности, повлекшей смерть 13 пациентов.

В суде корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» объяснили, почему это дело и преследование в отношении подсудимой было прекращено.

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРЕКРАТИТЬ

Заседание по делу прошло 11 октября. Подсудимая, которая по долгу своей службы должна была следить за закупкой кислорода для ИВЛ, обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ «Халатность».

Однако защита подала ходатайство с просьбой закрыть дело в связи с его давностью. Срок дела закончился 11 октября 2022 года. В свою очередь судья Ирина Кириченко решила данное прошение одобрить.

- Производство завершено, - прокомментировали корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» в суде. - Вынесено постановление о том, что уголовное преследование в отношении подсудимой прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, дело поступило в суд 8 сентября 2022 года. Предварительное слушание состоялось 19 сентября. Затем пять раз слушание откладывалось — то из-за неявки в суд потерпевшего, то по «другим основаниям».

ПАЦИЕНТЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ КИСЛОРОДА

Как ранее сообщалось, подсудимая отвечала за наладку бесперебойного обеспечения кислородом ковидного госпиталя на базе больницы. По версии следствия, «специалист вовремя не обеспечила предоставление поставщикам заявок заказчика на поставку медицинского кислорода» в нужном объеме.

Из-за чего, по версии правоохранителей, в ночь на 11 октября 2020 года в системе подачи кислорода больницы понизилось давление. В течение 40 минут, с 22:10 до 22:50 давление в системе совсем отсутствовало. В итоге находящиеся на ИВЛ и вынужденные дышать воздухом с низким содержанием кислорода пациенты скончались.

После этого инцидента свои посты покинули министр донского здравоохранения Татьяна Быковская, а также глава управления здравоохранения Ростова Надежда Левицкая.

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