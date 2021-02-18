В Ростове не утихают страсти вокруг так называемого \\"кислородного скандала\\", связанного с гибелью сразу нескольких пациентов за одни сутки. ЧП произошло в ночь на 12 октября прошлого года, в ковидном моногоспитале города.ПЯТЬ ПЛЮС ЧЕТЫРЕОчередной виток спровоцировала появившаяся в Сети информация о том, что в расследовании, которым занимается следственный комитет, теперь фигурируют уже не пять задохнувшихся (предположительно, из-за паузы в снабжении медицинским кислородом, - прим. автр.) пациентов, а - девять! Еще четыре будто бы умерли в ту смену во втором ковидном госпитале 20-ки, развернутом в корпусе, где базировался роддом. Якобы эту информацию случайно узнала родственница одного из умерших там мужчин, пришедшая к следователю…Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник, хорошо знакомый с ситуацией, это не совсем так. Поскольку, будут проверяться обстоятельства смертей ВСЕХ пациентов, умерших в те сутки в ковидных госпиталях 20-ки. По каждому назначена экспертиза. Ее результатов еще ждут. Сколько умерших пациентов будет фигурировать в уголовном деле в итоге, станет известно только после их получения.К СКАНДАЛУ ПОДКЛЮЧИЛАСЬ ЕКАТЕРИНА ГОРДОННапомним, что целую цепочку резонансных разоблачений, заявлений, скандалов вызвала трагедия в могогоспитале 20-ки, когда там за одну ночь кончались больше 10 пациентов. Увы, во время пандемии практически каждые сутки приносили печальные новости о потерях, о том, что, не смотря на все усилия медиков, некоторым пациентам все же не удалось справиться с коварной болезнью…Однако в тот раз медийный ажиотаж вызвали откровения врача-реаниматолога Артура Топорова, дежурившего в ту злополучную смену. Он сообщил, что возникли неожиданные перебои с кислородом. Пациенты начали задыхаться. И погибли люди.К скандальной истории подключилась известная журналистка и юрист Екатерина Гордон. Цифры погибших в ковидном госпитале «из-за перебоев с кислородом» постоянно варьировались .Расследованием трагедии в итоге занялся следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации – причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».В официальных пресс-релизах говорилось о том, что в уголовном деле фигурируют пять скончавшихся в ту роковую смену пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Самая страшная ночь в жизни»: как умирали пациенты, рассказал врач ростовской больницы, где произошел скандал с нехваткой кислородаОфициальная позиция властей такова – сообщение назвали фейком. Была создана специальная комиссия по расследованию этого случая.Однако врач, дежуривший в ту ночь в отделении инвазивной и неинвазивной вентиляции легких, настаивает на обратном. Артур Топоров уверяет: от нехватки кислорода на его глазах умирали люди. (подробности)