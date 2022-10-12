Пенсионер из Ростовской области стал мировым рекордсменом по приседаниям

Результат пенсионера признали лучшим. Фото: Геннадий Мисиков.

60-летний житель Белой Калитвы Геннадий Мисиков стал мировым рекордсменом по приседаниям. Еще летом пенсионер выполнил шесть тысяч приседаний за шесть часов — и вот в октябре результат признали лучшим не только в России, но в других странах.

ШЕСТЬ ЧАСОВ БЕЗ ОТДЫХА И ВОДЫ

Установка рекорда по приседаниям прошла еще в августе. Из-за жары Геннадий начал выполнять упражнения ночью в 22:00. Шесть часов подряд он ни разу не делал перерыва на отдых и даже не пил — переживал, что кто-то усомнится в честности результата.

— После тысячи приседаний у меня начала болеть спина, стало «стрелять» в пояснице. Мне предложили сделать укол обезболивающего, но я отказался. Не хотел, чтобы кто-то подумал, что употребляю допинг, — вспоминает мужчина.

Геннадий говорит, что сразу понял свою ошибку. Он начал приседать на резиновом коврике — на такой поверхности выполнять подобные упражнения тяжелее. Несмотря на дополнительную нагрузку, мужчина не стал останавливаться и продержался до четырех часов утра.

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Пенсионер побил свой личный рекорд, но решил сравнить результат с достижениями других спортсменов. После приседаний он собрал все подтверждающие документы и направил их составителям международной книги рекордов InterRecord.

Результат был занесен в книгу рекордов. Фото: Геннадий Мисиков.

— Оказалось, что не зря отправлял. Мой результат признали мировым рекордом. Очень приятно, когда твои достижения признают официально. Теперь хочется тренироваться еще больше, — поделился рекордсмен.

Напомним, Геннадий Мисиков занялся спортом после тяжелой травмы. Он серьезно повредил ногу во время работы в шахте, после чего перенес шесть операций. Восстановившись, мужчина начал заниматься в спортзале и стал пауэрлифтером, а позже увлекся приседаниями. Ранее другой его рекорд попал в книгу рекордов России.

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