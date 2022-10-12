В Ростове жители дома задержали мужчину, который разделся перед школьником в подъезде

Жители Александровки вызвали полицию после того, как задержали подозреваемого Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове 12 октября ученик начального класса одной из школ, расположенных в микрорайоне Александровка, испытал настоящий шок, возвращаясь домой. По словам источника «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах, мальчик зашел в подъезд своего дома, а следом за ним – незнакомый мужчина.

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Когда ребенок нажал кнопку лифта, злоумышленник подбежал к ученику и снял с себя штаны. Это увидела соседка, которая как раз выходила из кабины лифта, возле которой и произошла эта сцена. Женщина спугнула мужчину, и тот пустился наутек. Правда далеко убежать он не смог.

Новость о ситуации в подъезде сразу же появилась в чате дома. Местные жители организовали целый отряд и отравились «прочесывать» район.

На одной из остановок на проспекте 40 лет Победы ростовчане и нашли подозреваемого. Мужчины повалили его на землю и вызвали полицию.

Мужчину допрашивают полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОЛОТЕНЦЕ, ХЛЕБ И ЛЕДЕНЕЦ

Очевидец рассказал, что у подозреваемого с собой был пакет со странным содержимым. В нем лежали полотенце, секс-игрушки, шариковый дезодорант, хлеб, леденец на палочке и журнал с порнографическими фотографиями.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что оперативники доставили подозреваемого в территориальный отдел полиции.

- По факту случившегося идет проверка, - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что жительница Левенцовки обратилась в полицию после того, как к ее дочери, ученице начальных классов, около подъезда пристал незнакомец. Он сказал девочке, что собирается ее охранять якобы по просьбе отца. Школьница не поверила мужчине и убежала домой, а позже ее мать написала заявление.

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