«Твой папа просил тебя охранять»: В Ростове в Левенцовке разыскивают мужчину, который приставал к девочке

Встревоженная женщина написала заявление в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После шокирующего случая, когда в начале сентября в Ростовской области 14-летняя девочка пропала по пути в школу, а спустя два дня ее бездыханное тело нашли у заброшенной шахты, донские родители до сих пор не могут прийти в себя. По версии следствия, подросток доверился соседу, который мог подвести ребенка в школу, а в итоге случилась трагедия. Поэтому внимание матерей и отцов сейчас утроилось. А последний случай заставил понервничать целый район Ростова. В микрорайоне «Левенцовский», в чатах и районных группах в социальных сетях – настоящий переполох.

СТРАННЫЙ РАЗГОВОР

Дело в том, что, по словам местной жительницы, ее дочь, ученицу начальных классов, напугал незнакомый мужчина.

- Все произошло около подъезда нашего дома, расположенного в переулке Гарнизонный, среди бела дня. На часах было примерно 13:00 и моя дочь гуляла во дворе. К ней подошел незнакомец и сказал: «Твой папа просил тебя охранять», - рассказывает мать.

Девочка, которую родители научили не доверять незнакомцам, стала пятиться в подъезд.

- Ты что, мне не веришь? Не убегай, - продолжил странный диалог прохожий.

Но к тому моменту ребенок был уже у кабины лифта.

УСПЕЛА СДЕЛАТЬ ФОТО НЕЗНАКОМЦА

Испуганная школьница забежала в квартиру и рассказала обо всем матери. Женщина из окна успела даже сфотографировать странного мужчину. А еще, по словам ростовчанки, незнакомец пытался вскрыть дверь припаркованного к подъезду авто. А когда из этого ничего не вышло, быстро ушел.

Женщина написала заявление в полицию в этот же день.

- По факту обращения проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"НЕТ" ДОЛЖНО БЫТЬ ЖЕСТКИМ

Ростовский психолог Карине Арустамян рассказала читателям "Комсомолки", как правильно научить ребенка правилам безопасности.

Специалист рекомендует заблаговременно прорепетировать с ребенком слово «нет».

- Перечислите гипотетические предложения, которые могут поступить вашему ребенку от злоумышленника. К примеру, могут попросить помочь, сесть в машину, что-то посмотреть, полакомиться, показать дорогу, котят, щенят. И ребенок должен ответить твердое и однозначное «нет». Отрепетируйте с ним это «нет», - продолжает эксперт.

А если незнакомец, уводя ребенка с улицы, изображает его родителя, то в таком случае, надо громко кричать: «Я не знаю этого человека! Помогите!».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция проверит видео, где женщины напали на школьницу на детской площадке в Таганроге

Кадры избиения ребенка шокировали жителей региона (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Весь хутор в шоке, у нас никогда такого не случалось»: что говорят знакомые многодетной матери из Ростовской области, 18-летнюю дочь которой нашли убитой в лесополосе

Почему семья 18-летней девушки, которую убили и закопали в лесополосе в Ростовской области, не может определиться с датой похорон (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сначала нашли портфель: стали известны подробности убийства 14-летней девочки в Ростовской области

Тело школьницы нашли возле заброшенной шахты (подробнее)