Про взлет цен во время дождя, "жирные" заказы и клиентках с заниженной самооценкой: ростовский таксист откровенно рассказал, что увидел за семь лет работы за баранкой

Ростовчанин оставил понятную работу с зарплатой в 70 тысяч и пересел за "баранку". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Скайлайн (не удивляйтесь, так герой нашей публикации попросил его называть) несколько лет назад ушел с понятной работы на заводе с зарплатой в 70 тысяч и стал «таксовать». Говорит, перегорел, да и перспектив уже никаких не было.

Правда, до этого подрабатывал извозом по вечерам и по выходным, так что уже знал, куда идет и как обеспечить молодую семью. Таксист откровенно поделился с читателями «КП — Ростов-на-Дону», за что любит ростовских клиентов, а что бесит его и коллег по «баранке», и рассказал, откуда такие космические цены на поездки в дождь.

«БУДУТ ПРИСТАВАТЬ!»

Когда видишь человека, увлеченного своим делом, всегда хочется распросить его и послушать рабочие байки. Вот и в этой поездке разговор завязался легко и весело. Водитель, успевая следить за дорогой, поделился достаточно пикантным случаем.

- Меня предупреждали: «Если ночью в пятницу или субботу возьмешь заказ из ресторанов на Левом берегу Дона и повезешь барышень, 90 процентов — будут приставать», - без стеснения рассказывает водитель. - Я еще посмеялся, думал, подшучивают надо мной, но не зря опытные люди говорили.

Раз принял заказ в двенадцатом часу ночи. Вез двух женщин. Одну высадил в центре города, а второй надо было в отдаленный микрорайон, Северный.

- Когда мы остались в салоне машины вдвоем, она стала, мягко говоря, кокетничать, раза четыре спросила как меня зовут, чуть ли не перелезла вперед с заднего сидения. А когда приехали по адресу, стала уговаривать пойти с ней — еле отбился, - смеется собеседник.

Когда шофер рассказал, эту историю, оставалось только, ни на что не намекая, спросить «Так как вас зовут?», представиться журналистом, договориться об интервью и под честное пионерское обещать не приставать.

Коллеги предупреждали: пассажиры с левого берега в выходные могут приставать. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРО ЦЕНЫ

- Я в такси с 2015 года, и вижу, что цены остались такие же как и семь лет назад. То есть, со старыми ценами на рынке таксист, зарабатывая столько же, чувствовал себя лучше, чем сейчас, - считает водитель. - А когда говоришь, что цена вопроса должна была лет пять как подорожать, люди еще удивляются. Современные агрегаторы сделали проезд, порой, дешевле, чем на автобусе, что совершенно нехорошо.

Ну и как не спросить про драконовские цены в такси в час пик и когда на Ростов обрушивается очередной ливень?!

- Когда люди высказываются насчет баснословных цен на поездку в дождь, так это алгоритмы, - объясняет элементарный для себя вопрос таксист. - Поднимается спрос, потому что никто под дождем не хочет мокнуть, а машин не хватает, вот агрегатор и устанавливает космические цены. В итоге поедут те, у кого есть на это деньги, и те, кому действительно очень нужно ехать, а остальные - потопают на автобусную остановку.

Да и тем, кто хочет уехать далеко, например, на Северный или Западный, ждать машину хочешь — не хочешь придется долго.

- Ты бы и рад взять заказ подороже и отвезти человека из центра на Западный. Но, если там дорога свободна, а бывает такое редко. Мне в итоге удобнее кататься по центру, - объясняет свою «математику» шофер. - И, если по пробкам найдешь объездные пути и человека быстро довезешь, то и деньги быстрее заработаешь, и поблагодарят от всей души еще.

Цены на поездки в непогоду как были баснословными, так и останутся, уверен таксист. Фото: Ольга ГОПАЛО

О ГРАФИКЕ И ДЕНЕЖКАХ

Ростовчанин говорит, что при правильном выборе заказов и в такси можно заработать достаточно солидно. Он во всяком случае не жалуется. Точную цифру не называет, но, говорит, больше чем на заводе, где было 70 тысяч рублей.

- Если выезжать с девяти до шести, как офисный человек, то максимум аренда отбивается, мойка машины, заправка бензином и на поесть в течение дня. Ну, и сверху - тысяча на мороженое, - заметил водитель. - Работать надо утром и вечером в часы пик, когда люди едут на работу и домой. Поэтому у таксиста рабочий день начинается в шесть утра, и тогда ты катаешься двенадцать часов. Кто-то работает ночами, чтобы вечерний час пик захватывать. Особенно классные дни - что днем, что ночью — это пятница, суббота, воскресенье.

Как и в любом другом деле, в такси полно нюансов, без которых нормально не заработаешь.

- Бывают «жирные» на вид заказы, но, пока будете везти далеко одного, могли бы несколько заказов подешевле взять и больше заработать. Надо оценивать трудозатраты, понимать, в какое время и откуда берете заказ, - объясняет собеседник.

Поэтому новичкам таксист со стажем советует не стесняться спрашивать, как он сам когда-то делал. Что касается конкуренции, то ее среди коллег сейчас нет, считает ростовчанин.

- Мы обычно дружим и обмениваемся заказами. Не каждый человек может везде успеть. Например, когда надо клиентам на море, а самому везти их лень, отдаешь поездку товарищам, которые любят именно дальние поездки, а ты 10 процентов получаешь за звоночек, - признается собеседник.

Одним январским днем благодаря доброму слову таксиста печальной ростовчанке стало на душе чуть теплее. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

О СТРАХАХ

Не обошлось за семь лет в такси и случаев, которые изрядно пощекотали нервы.

- Испугался, когда пришлось везти пьяного неуравновешенного человека, который очень уж ломился на переднее сидение с открытой бутылкой пива и пачкой чипсов. Когда я ему сказал «Закрой дверь, и пошел отсюда», он мне чуть не разбил стекло, - восстанавливает картину в памяти мужчина. - А мне тогда только арендованную машину дали, и мне стало страшно за чужое имущество. Я оттуда резко уехал, чуть не попав в ДТП, из-за того, что это чудовище не совладало с собой.

Правда, есть у таксистов и другие страхи. Тут собеседник привел историю своего друга.

- Он приехал по заказу на улицу Заречную в районе Текучевского моста. Заехал в гаражи, к нему сел пассажир. А буквально через 50 метров после того как они тронулись, их задерживает наряд ППС. У пассажира нашли наркотики и забрали. А если бы он умудрился скинуть этот пакет, друга повязали бы следом, - в голосе водителя чувствуется беспокойство. - В такой ситуации оказываться бы не хотелось.

Но на всякий случай, если попадется пассажир, который угрожает жизни и здоровью, - перцовый баллончик у таксиста под рукой.

Больше всего таксиста пугают пассажиры с незаконными грузами, которые могут подставить водителя. Фото: Александр БОЙКО

ТАКСИСТ — ПСИХОЛОГ

- Я вообще человек общительный. И всегда стараюсь поднимать людям настроение — приятно, когда после поездки грустное лицо светлеет, - улыбается таксист. - Например, забирал девушку из ЗАГСа на Сельмаше. Она вышла со свидетельством о разводе и ревет. Я ей сразу говорю по-доброму: «Во-первых, лужу в машине не оставляем, а, во-вторых, что случилось-то? Для простого счастья людям иногда нужно просто развестись. Тебе 27 лет, у тебя есть ребенок, и вся жизнь впереди!» Я ей объяснил, что на одном мужике свет клином не сошелся, что есть много ответственных мужчин, которые будут рады создать семью с ней. Главное — здоровье, и не изводить нервы на бывшего.

За десять минут поездки удалось поднять пассажирке настроение: ушла веселой и поблагодарила за поддержку. Второй такой запоминающийся случай произошел в январе.

- Вез девушку, которая всю дорогу принимала поздравления с днем рождения и ревела, что бывший муж уничтожил ее самооценку, - вспоминает собеседник. - Пытался тоже поднять настроение: «Жизнь на этом не закончилась, и надо любить себя какая есть. Пусть и 100 килограммов весом, зато с шестым размером груди — статная красавица!» Старался вернуть ее в реальность, чтобы она не заморачивалась по поводу чужой критики, привел примеры знаменитостей с формами.

Водитель любит пообщаться с интересными собеседниками. Фото: Евгения ГУСЕВА

ПРО КЛИЕНТОВ

Расхожий анекдот про крутого бизнесмена, который «таксует для души» стал уже народным. Шуточки и мемы встречаются не только в интернете. Поэтому такие подколы ростовчанин слышит от разговорчивых клиентов часто.

- Доходит до смешного: чуть ли не каждый второй пассажир, когда садится, спрашивает: «Ну что, сегодня будет очередная история, какой вы крутой бизнесмен, а такси просто подрабатываете?», - недоумевает шофер.

Правда, и у самого таксиста есть «ответочка» клиентам. Некоторые пассажиры уже достали своими запросами, делится мужчина.

- Кто такой типичный ростовский клиент? Это тот, кто, вызывая такси по «эконому», хочет, чтобы его обслуживали по классу «бизнес». Человек не знает правил перевозки и думает, что, заплатив маленькие деньги, может требовать максимального комфорта. У нас это практикуется очень часто, - брови водителя в зеркале заднего вида возмущенно ползут вверх. - И когда говоришь, что они не правы, люди пользуются избитым правилом, что «клиент всегда прав», но не тут-то было. Потому что я за словом в карман не полезу. И если так, то или едем, или стоим.

Для водителя высший пилотаж, когда зареванная клиентка выходит из машины с улыбкой после доброй беседы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но, как и в любой работе, встречаются разные люди. И Скайлайну чаще везет.

- Мне хочется верить, что в мое поле чаще попадают хорошие люди. С которыми приятно пообщаться в дороге, а потом мы еще не раз можем оказаться друг другу полезны, - делится собеседник. - Так, например, узнал, что везу самого настоящего банщика. И с тех пор, когда с друзьями ходим в баню, зовем его: и общение в радость, и парят нас профессионально.

Никогда не забудет таксист ростовчан, которые выручили его в сложный момент.

- Везу людей, и тут звонит жена: «Ребенок маленький заболел, и нужно привезти срочно лекарства». А я только вышел на смену — не заработал еще. Мне мужики дали пять тысяч и отправили в аптеку. Обменялись контактами, деньги вернул, и с тех пор дружим. Уж отвезти их куда нужно — в радость! - рассказывает ростовчанин.

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