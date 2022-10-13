Жительница Азова из стекла создает ювелирные украшения по цене бриллиантов

Среди работ азовчанки можно встретить удивительные часы, витражи и бижутерию, которые украшены цветами, рыбами и другим декором. Фото: Елена Резникова

Жительница Азова вот уже 11 лет делает из стекла всевозможные украшения, витражи для дверей и часы. Ее работы популярны не только в России, но и за ее пределами. Мастерица рассказала «КП-Ростов-на-Дону», как все начиналось.

Кому-то "космическое" стекло милее золота-бриллиантов. Фото: Личный архив героя публикации

СОТНИ РАЗНЫХ СТЕКЛЫШЕК

Первую печь для стекла Елена купила около девяти лет назад. В этот период у мастерицы родилась дочь, поэтому полноценно заниматься работами ей не удавалось. Елена вместе с мужем выкупили два совмещенных гаража, из которых в дальнейшем сделали просторную мастерскую. Вот она-то и стала укромным уголком со всеми удобствами.

По словам мастерицы, ей важно, чтобы работа выглядела идеально. Фото: Елена Резникова

Сейчас на рабочем столе Елены можно увидеть сотни разных стеклышек, из которых в дальнейшем получатся интересные украшения.

- Первые мои работы я создавала, выкупая разбитые остатки у одной из фирм. Это была отличная возможность набить руку и отточить свое мастерство, - рассказывает азовчанка.

В руках мастера обычное стекло превращается в источник хорошего настроения. Фото: Личный архив героя публикации

ПРО ИДЕАЛЬНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Среди работ Елены Резниковой можно встретить удивительные часы, витражи и бижутерию, которые украшены цветами, рыбами и другим декором. Каждая содержит в себе отдельную историю.

Так, за годы работы Елена смогла воплотить даже самые необычные желания своих клиентов. Фото: Елена Резникова

Так, за годы работы Елена смогла воплотить даже самые необычные желания своих клиентов. В руках мастерицы стекло может стать необычным украшением, который составит конкуренцию даже ювелирным серьгам, кольцам и подвескам.

По словам мастерицы, ей важно, чтобы работа выглядела идеально. Она использует стекло для фьюзинга. Это технология спекания отдельных кусочков стекла при очень высокой температуре. Также используется стекло, содержащее напыление драгоценных металлов и муранское стекло.

В руках мастерицы стекло может стать необычным украшением. Фото: Елена Резникова

- Иногда идею для украшения может подсказать сам материал. Необычные линии, принт и разводы на стекле вдохновляют на создание украшения с неповторимым узором, - делится мастерица.

К слову, некоторые изделия мастерицы можно сравнить с ценой на украшения с бриллиантами. Но довольные клиентки говорят - эксклюзивная вещь того стоит, а еще называют Елену "волшебницей".

Иногда стекло само подсказывает, как его обработать и обрамить. Фото: Личный архив героя публикации

И ВИТРАЖИ, КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

Кроме украшений, Елена занимается созданием витражей для дверей и изготовлением часов. Женщина ловко справляется со стеклорезом при изготовлении витражей, придавая стеклу идеальные формы для скрепления деталей.

Сложность витражей зависит от количества деталей на один квадратный метр. Легкие могут состоять из ста деталей, а в сложных конструкциях количество частей может достигать до 700 штук. Все зависит только от воображения клиента и ловкости мастера.

Она использует стекло для фьюзинга. Фото: Елена Резникова

В день мастерица может собрать для витража от 15 до 20 деталей. Так, из множества разноцветных кусочков стекла можно собрать настоящее произведение искусства.

Что касается изготовления часов, то детали для украшения изготавливаются заранее, а затем припаиваются друг к другу. Стандартный размер часов в диаметре — 35 сантиметров, - рассказала мастер.

"Хочу быть владычицей морскою!" Фото: Личный архив героя публикации

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