В Азове художница расписала деревья в городском парке

Вооружившись кисточками, Евгения вместе с сыном принялись расписывать ствол дерева. Фото: Евгения Панченко

В Азове арт-педагог вместе с воспитанниками расписала деревья в одном из городских парков. Евгения Панченко и ее маленькие художники создали настоящую сказку своими руками. Об этом девушка рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

МАЛЕНЬКИЕ ПОМОЩНИКИ

Вместе с учениками Евгения любит пробовать интересные техники рисования. Например, создавать рисунки с помощью мыльных пузырей, воском, солью и даже солнечным светом.

Так, на нескольких деревьях появились герои сказок. Фото: Евгения Панченко

Мы также активно пробуем рисунки на одежде, камнях и обуви. Однажды я увидела картинку, которая меня тронула. На стволе дерева был изображен Маленький принц с розой и лисой. Я загорелась этой идеей и начала искать подходящее дерево. Далеко ходить не пришлось, ведь оно было в моем дворе, - рассказала Евгения.

Вооружившись кисточками Евгения вместе с сыном принялись расписывать ствол дерева. Они справились меньше, чем за час. Ствол дерева стал выглядеть, как портал в сказочный мир. Местные жители не могли пройти мимо и останавливались, чтобы рассмотреть интересный рисунок и сфотографировать его.

Ствол дерева стал выглядеть, как портал в сказочный мир. Фото: Евгения Панченко

- Много моих знакомых после этого начали присылать деревья, которые подошли бы для росписи. Затем я решила с разрешения администрации парка Азова расписать несколько деревьев там, - поделилась арт-педагог.

НАСТОЯЩАЯ СКАЗКА

Вместе с юными учениками она принялась за работу. Так, на нескольких деревьях появились герои сказок «Алиса в стране чудес», «Приключения муми-троллей» и просто мультяшные персонажи. Все рисунки выполнены акриловыми красками, поэтому никакой дождь и снег не испортят эту красоту.

В свободные дни арт-педагог может прийти и подкрасить какие-то трещинки на коре. Фото: Евгения Панченко

По словам художницы, со временем из-за роста дерева краска может потрескаться, но Евгения тщательно следит за состоянием изображений. В свободные дни арт-педагог может прийти и подкрасить какие-то трещинки на коре.

С такими рисунками парк стал интереснее и красочнее. Многие прохожие по дороге на работу останавливаются и рассматривают картинки.

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