Как семья художников променяла городскую жизнь на деревенскую и начала устаивать выставки для односельчан

Виктория Белокобыльская с мужем Михаилом Абрамовым открыли необычную выставку. Фото: предоставлено героиней публикации

Супруги Виктория Белокобыльская и Михаил Абрамов – художники из Ростова, которые сменили городскую жизнь на сельскую. Говорят, что на свежем воздухе, ближе к природе, легче творить и создавать.

Виктория говорит, что на природе легче творить. Фото: предоставлено героиней публикации

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ПРИВЫЧКИ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Переезд художников в село Новониколаевка в Азовском районе, к слову, изменил привычки местных жителей.

Теперь женщины приходят по утрам к Виктории и вместе с ней занимаются йогой на террасе. А раз в несколько месяцев у себя во дворе муж и жена устраивают необычные выставки своих работ.

Супруги часто устраивают выставки у себя во дворе. Фото: предоставлено героиней публикации

Кстати, коренные новониколаевцы так прониклись творчеством городских соседей, что принимают в создании предметов искусства самое непосредственное участие.

- Дело в том, что Михаил принципиально не покупает ничего для своих будущих композиций. Он использует различные предметы, которые уже отслужили свое. И многие из них нам приносят жители Новониколаевки, - поясняет Виктория.

В этом арт-объекте каждый увидит что-то свое. Фото: предоставлено героиней публикации

К примеру, для новой экспозиции пригодились и старинный казачий сундук от односельчанина, и металлический советский конструктор, и детали поломанной стиральной машины и кухонной вытяжки.

В работе художник использовал детали от вытяжки. Фото: предоставлено героиней публикации

- Чайник от соседа, который он покупал еще в советские годы, тоже понадобился, - улыбается женщина.

ЛЮБОВЬ К МИРУ И БУКЕТ ПОДСОЛНУХОВ

Все эти предметы, которые, казалось бы, ничего не имеют общего с возвышенным, превратились в арт-объекты для выставки с названием Passion.

- В переводе это означает страсть. Выбрали английское слово потому, что оно вмещает больше понятий, нежели страсть мужчины и женщины. Наша выставка, в целом, о человеческих страстях: о любви к жизни, к миру, к себе, к искусству, - продолжает Виктория.

Виктория Белокобыльская с мужем Михаилом Абрамовым открыли необычную выставку. Фото: предоставлено героиней публикации

В экспозиции, которая прошла в Ростове, представлены 16 объектов: и картины, и скульптуры, и инсталляции. Среди работ деревянный крест, картины с цветами и женскими обнаженными телами. И в каждой композиции, уверены художники, каждый человек увидит что-то свое, глубоко сокровенное.

- Выставка длилась три дня. За это время ее посетило много людей, в том числе актеры, художники. А еще приезжали наши односельчане. Они подарили нам букет подсолнухов. Мы с мужем были очень тронуты таким вниманием, - улыбнулась художница.

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