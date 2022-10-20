Из студентки иняза в вебкам-модель: Ростовчанка откровенно рассказала, как долги по ипотеке вынудили ее зарабатывать на онлайн-флирте

Ростовчанка признается, что решение стать моделью 18+ далось ей очень нелегко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Только подумать, каких-то полвека назад люди мечтали быть врачами, учителями и строителями, сейчас же в топе - блогеры, айтишники, маркетологи, и даже энергокоучи.

С каждым днем способов пиксельного заработка становится все больше: еще бы, ведь для работы требуется только компьютер с доступом в сеть. И, если одни модные профессии взвывают у окружающих лишь уважение, то другие порождают массу вопросов и сомнений. Одна из таких - индустрия «вебкама».

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с ростовчанкой, которая уже второй год зарабатывает на приватных беседах с иностранцами. Девушка рассказала, как долги по кредитам вынудили ее пойти в онлайн-флирт и сколько удается зарабатывать.

«МОГЛА БЫТЬ ПЕРЕВОДЧИКОМ, А СТАНУ - ЗВЕЗДОЙ!»

- Как там сейчас модно говорить, в моей жизни столько драмы, что друзьям даже не обязательно смотреть турецкие сериалы, - смеется Ксения. - Ну, а если серьезно никогда бы не подумала, что, учась на четвертом курсе иняза, начну подрабатывать «виртуальным стриптизом».

На самом деле, профессия сама меня нашла. В мои 23 года родители решили купить мне квартиру в черте города. Но денег не хватало даже на скромную однушку. Тогда отец, продав дачный участок, оформил первый взнос ипотеки. После родные заявили: мол, наш долг выполнен, а дальше - сама.

В переводе на цифры это означало: около 12 тысяч рублей в месяц надо платить за ипотечную квартиру и еще три тысячи по кредиту за смартфон. Мама обещала помочь в первые два месяца, а мне за это время нужно было срочно найти работу.

Вся прибыль делиться по частям, процент уходит платформе, остальное забирает студия, и уже из этих денег платится зарплата. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разместила резюме на сайтах с вакансиями, а к нему - ссылку на соцсети, так как подружка говорила: шанс на отклик больше. И вот уже через два дня мне позвонил парень, представился агентом модельной студии и объяснил задачу: ищем девушку для проведения прямых эфиров бренда одежды.

Я же напридумывала себе "золотых гор": вот меня такую красивую не зря позвали - могла быть банальным переводчиком, а стану - звездой.

«ДУМАЛА - БУДУ SUPER STAR»

По словам девушки, собеседование ей назначили уже на следующий день.

– Получила сообщение с адресом, а там - офис в центре города. Я и решила: такие-то ребята точно не обманут, - продолжает собеседница. - Как наивная ростовская девочка, до последнего верила, что устраиваюсь на должность Super Star. Но как бы не так. Через пять минут переговоров выяснилось, что в прямых эфирах нужно не одежду рекламировать, а фривольно общаться с богатыми иностранцами.

Джентльмен в синем галстуке успокоил: не пугайся, все анонимно и никакого интима. Как он объяснил, существует несколько вариантов развития событий. Первый - классический видеочат. Сидишь перед камерой в обтягивающей одежде и отвечаешь по-английски на вопросы из чатика, по оплате обещают - 30–40 тысяч рублей в месяц.

Второй, так называемый «хобичат», аналогичная трансляция, только в этом случае нужно демонстрировать еще и свои таланты. Кто-то - поет, кто-то - играет на гитаре или читает стихи. За такие художества - от 60 до 80 тысяч рэ в месяц.

И, наконец, третий и самый прибыльный, состоит из двух частей. В первой, нужно сидеть в общей трансляции и отвечать на вопросы в стиле сотрудницы «секса по телефону». Заигрываешь с товарищами, чтобы потом убедить их перейти в приватный чат. Если джентльмен приглашает в "приват", то ценник возрастает вдвое. Вот только, правда, и требовать от тебя будут за гранью милой болтовни. Справедливости ради "заказчик" заранее обговорит с вами грани допустимого и соглашаются с каким-то табу. Хотя бывают и исключения. При условии «удачной рыбалки», месячная зарплата будет варьироваться в районе 100 тысяч рублей.

Правда, прибыль в любом случае делится: пятая часть заработка уходит платформе и студии.

«ДОГОВОР С ДЬЯВОЛОМ»

Ростовчанка признается, что решение стать моделью 18+ далось ей очень нелегко. Около месяца она взвешивала все «за» и «против».

– Все было похоже на сцену из мультика про «Геркулеса». Ангел на одном плече шептал, а вдруг узнают в универе, и тогда плакал диплом, - делится Ксюша. - Чертенок же нашептывал: детка, ипотека с кредитами сами себя не заплатят, к тому же это не проституция, а обычный флирт.

При этом такую позицию разделяли далеко не все, едва получив предложение, позвонила подруге. Сначала Ирка подумала, что я шучу. Но, когда поняла, что дело серьезное, попыталась отговаривать: а вдруг родители и знакомые узнают? Да и вообще, от такого не отмыться, дальше только фильмы для взрослых...

Девушка рассказала, как долги по кредитам вынудили ее пойти в вебкам. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Я уже даже стала сомневаться, а потом вспомнила, что было бы неплохо сделать ремонт в новой квартире. Ладно, была не была, один раз живешь, к тому же кто-то трудится стоматологом, кто-то продавцом, а я буду делать жизнь мужчин чуточку счастливее.

"ЗАНИМАЮСЬ С ИНОСТРАНЦАМИ"

- Судя по штату, такими делишками девушки-модели явно не брезгуют, - говорит Ксения, - ведь каждую убеждают: все абсолютно секретно. Да и кризисы на заработок никак не влияют. Правда, подписав договор, лично мне пришлось распрощаться с личной жизнью.

Узнав про мою новую должность, парень объявил ультиматум: или я, или твои онлайн-мужики. Димку я, конечно, любила. Но с его зарплатой в 15 тысяч рублей он не то, что ипотеку, себя самого едва бы обеспечить мог. И о каких тогда требованиях ко мне идет речь? На любые разъяснения любимый реагировал очень грубо. Нам пришлось расстаться.

Я, конечно, не кричу на каждом углу про вебкам. Но, если кто-то из знакомых спрашивает, отвечаю прямо: да, модель интересного бизнеса. Единственные, кто не в курсе — это родители. Они вообще граждане консервативные, отправляли доченьку на иняз, а она...

Не хочется их травмировать, поэтому придумала легенду, что якобы занимаюсь с иностранцами по скайпу. Платят - долларами, вот и сумма набегает приличная.

И, кстати, за первые три месяца я смогла закрыть долг по кредиту на телефон, за год накопила на ремонт, а там, глядишь, и ипотеку закрою.

«ДЕЙЗИ, Я ТЕБЯ УЗНАЛ»

Ростовчанка рассказала, что в ближайший год собирается перейти на «вольные хлеба». –

- Буду «индивидуалкой», - смеется она. - Вне агентства девушки получают полный гонорар. Правда, регистрироваться на сайтах, оборудовать комнату, покупать камеру, фон, штатив, белье и разные игрушки, нужно тоже самостоятельно. Конечно, оборудование выходит в копеечку, но, если усердно работать, есть шанс отбить все за первый месяц-два.

На самом деле, вебкам это уже давно полноценный такой бизнес. У нас в агентстве трудятся не только модели, но и администраторы, операторы, управляющие, фотографы, стилисты, IT-специалисты и даже бухгалтеры.

Весь этот штат сотрудников нужен для того, чтобы связь между девушкой и заказчиком была не только качественной, но и приносила хороший доход. А еще компания арендует под эфиры большую квартиру, в каждой - 4-5 комнат, где обустроена мини-студия. Работаем по сменам, прямо как на заводе. Выбираю удобное время, 6-8 часов труда и свобода! А дальше заступает напарница.

Ростовчанка рассказала, что в ближайший год собирается перейти на «вольные хлеба». Фото: Андрей АБРАМОВ

Несмотря на то, что администраторы гарантируют только иностранный рынок, бывают случаи, когда благодаря VPN на эфир попадают и наши парни.

– В первый год работы пошла как-то с подругой в клуб, как тут подбегает какой-то товарищ, хватает за руку, и кричит: «Я тебя узнал, Дейзи! Я тебя узнал!». В тот момент хотелось провалиться сквозь землю. Щеки покраснели, голова закружилась, но нужно было держаться. Поворачиваюсь к нему со словами: молодой человек, вы обознались, но тот настаивал. Пришлось даже вызвать охрану, чтобы его увели.

Я тогда очень испугалась, и даже на какое-то время взяла перерыв, но потом увидела долги по кредитке и «снова в бой».

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