В Калмыкии корова стала причиной смертельного ДТП

Хозяина коровы привлекли к административной ответственности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кажется, ветераны Великой Отечественной войны уже видели самое страшное — гибель людей. Сегодня живых свидетелей тех трагических событий осталось с нами совсем мало, и они не особо любят вспоминать, каково было в войну. Но кто знал, что в мирные годы, к ветерану придет страшное горе — гибель внука. Только дедушка вместе с дочкой не смирились с произошедшим, а решили восстановить справедливость. Подробностями этого дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в прокуратуре Республики Калмыкия.

МОРЯК СЕВЕРНОГО ФЛОТА

К своим 95 годам ветеран из Калмыкии стал главой большой и дружной семьи: трое детей, 10 внуков и 11 правнуков. Все они, затаив дыхание, слушали рассказы дедушки, как он до войны успел окончить семь классов школы, а в 1944 году был призван и служил моряком Северного флота на сторожевом корабле «Ураган», участвовал в перегоне кораблей в Англию, сопровождал подлодки на боевые задания.

На груди у ветерана блестят орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина» и другие.

После демобилизации он восстанавливал родную Калмыкию и стал почетным жителем региона.

ВНУК СКОНЧАЛСЯ НА МЕСТЕ ДТП

Трагедия в жизни 95-летнего ветерана и его большой семьи произошла в конце октября 2022 года. Дело было в Целинном районе. На дороге, соединяющей Калмыкию и Ростовскую область, «Элиста — Ремонтное» произошла авария, в которой погиб один из внуков ветерана.

Животное осталось без присмотра и вышло на дорогу, создав аварийную ситуацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как рассказали в прокуратуре региона, на проезжей части бесконтрольно паслась корова. Автомобилист не смог ее объехать и столкнулся, отчего машина съехала в кювет и опрокинулась, а водитель от полученных травм скончался на месте.

Владельца буренки быстро нашли и привлекли к административной ответственности за то, что оставил скотину без присмотра.

ВОЗМЕСТИЛ МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД

По обращению ветерана Великой Отечественной войны прокуратура провела проверку по факту ДТП. Правоохранители выяснили, что хозяин коровы допустил ее бесконтрольный выпас на проезжей части, что привело к созданию аварийной ситуации на дороге.

Хозяина коровы привлекли к административной ответственности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к собственнику коровы о компенсации морального вреда, причиненного административным правонарушением, и возмещении расходов, связанных с погребением в пользу матери и дедушки погибшего, - прокомментировали в ведомстве.

Районный суд иск удовлетворил. Хозяин коровы должен будет выплатить ветерану компенсацию в 100 тысяч рублей, его дочке — матери погибшего — 100 тысяч за моральный вред и 80 тысяч на погребение.

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