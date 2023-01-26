В Ростовской области по дороге с пожара караул спас 17-летнюю девушку, которую на полной скорости сбил водитель BMW

Начальника караула Александр Болдырев (на снимке - в центре) вместе с подчиненными спас девушку, попавшую с аварию. Фото: предоставлено героем публикации

В Ростовской области, в Новочеркасске, сотрудники МЧС в очередной раз доказали, что спасатель – это не только профессия, но и призвание. Караул 94-ой пожарной спасательной части случайно оказался в нужном месте в нужное время и спас от смерти девушку, угодившую под колеса автомобиля.

«ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНОЕ ДЕЛО»

О ЧП, а также своей службе и команде корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» рассказал начальник караула 59-летний Александр Барыкин.

В системе МЧС он работает уже больше 30 лет, и другой профессии для себя не видит.

Говорит, что самая ценная награда для него – это не медали, грамоты или премии, а осознание того, что удалось кому-то помочь.

- Когда спасаешь человека с пожара, то такое чувство изнутри наполняет, что сложно описать. Просто понимаешь, что делаешь действительно важное дело, - говорит он.

За несколько десятилетий службы чего только не случалось у Александра: выносил он из огня живыми и детей, и стариков.

Бывало, происходили и курьезы. К примеру, однажды поступил вызов, что в квартире многоэтажки – пожар.

- Сообщение пришло от женщины, которая вернулась раньше домой и не смогла попасть в квартиру. Супруг просто не открывал. Она не нашла другого способа проверить, что происходит за закрытой дверью, как заявить о пожаре, - вспоминает Александр.

ВСЕГДА ПЕРВЫМ ИДЕТ В ГОРЯЩЕЕ ЗДАНИЕ

Спасателям пришлось проникнуть в помещение через окно. Но оказалось, что никакого возгорания не было. Мужчина просто был с дамой и именно поэтому не отворил дверь супруге.

Александр, начальник караула, всегда первым заходит в горящее здание. Спасатель говорит, что страха за свою жизнь никогда не испытывал.

- И это вовсе не потому, что я какой-то особенный Просто за мной идут ребята из караула. Вот за них да, боюсь, чувствую себя ответственным за их жизнь, - говорит собеседник.

СПАСАЮТ ЛЮДЕЙ ДАЖЕ ТОГО, КОГДА СИДЯТ ДОМА

При этом Александр уверен – пожарным из его караула смелости не занимать!

- Парни, даже находясь дома, успевают спасать людей. К примеру, Алексей Болдырев спас соседа. У пожилого человека загорелся частный дом. Задымление было очень сильным, таким, что пришлось пробираться к комнате, в которой находился хозяин дома, ползком. К счастью, Леша вовремя успел и спас человека, - рассказывает Александр.

А на днях Александр вместе со всей своей командой спас жизнь 17-летней девушке. В тот вечер караул возвращался в часть с тушения пожара. На одном из самых оживленных городских перекрестков увидели, что на дороге лежит человек.

- Проехать просто мимо мы не могли. Остановились и выяснили, что ранена девушка. Она переходила дорогу, а водитель, по всей видимости, ее не заметил. Так «БМВ» на полном ходу сбила пешехода, - говорит Александр.

Удар был такой, что дончанку с силой отбросило в сторону, и она сильно ударилась головой об асфальт.

- Девушка была без сознания. Мы оцепили территорию, пострадавшую положили на жесткий щит и вызвали скорую, - продолжает собеседник.

Все, кто стал свидетелем той аварии, в один голос утверждают, что девушка выжила только благодаря оперативным действиям пожарных.

- Я очень рад, что мы оказались в нужном месте в нужное время, и что жизни девушки уже ничего не угрожает, - улыбнулся Александр.

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