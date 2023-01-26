В Ростовской области рыбаки начали килограммами ловить карасей, вмерзших в обледеневший канал

Жители Ростовской области собирали рыбу руками Фото: Павел КЛОКОВ

В Ростовской области рыбаков из Волгодонского района, приехавших на канал, ждал большой сюрприз – добыча сама пошла к ним в руки! Об этом участники чудо-рыбалки рассказали в социальных сетях. По словам мужчин, сотни карасей вмерзли в лед в прибрежной зоне.

"ИХ ТУТ ТЫСЯЧИ!"

- Нет, их тут даже не сотни, а тысячи! Тысячи карасей, - говорит на видео житель района.

На следующем кадре - мужчина с приятелями просто собирают улов голыми руками. Там, где лед не успел подтаять, используют кирку, которая неожиданно заменила удочку.

- Рыбка плавала по дну, я возьму себе одну, - приговаривает рыбак, собирая улов.

- Не одну, а мешок, - поправляет его со смехом приятель.

На записи видно, что некоторые караси еще живы и бьют хвостом по льду.

Ученый не советует есть рыбу, вмерзшую в лед канала Фото: Олег УКЛАДОВ

НЕ ИГРАЙТЕ В "РУССКУЮ РУЛЕТКУ"

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» узнал у помощника директора ЮНЦ РАН по экспедиционной деятельности, заведующего лабораторий прикладной океанографии Олега Степаньяна, что это за явление.

По словам ученого, такой феномен зимой периодически случается. Пока рыба спит себе спокойно на дне, вода промерзает до самого ила, а потом лед всплывает на поверхность уже с рыбой внутри.

За считанные минуты у рыбаков оказался целый мешок с карасями Фото: Олег УКЛАДОВ

Вот только есть ее эксперт категорически не советует.

- Во-первых, возможно, она больна. Мы же не знаем, сколько рыба находилась во льду, сколько раз размораживалась и замораживалась в процессе перепада температур. Это же не та шоковая заморозка, которой подвергается рыба прежде, чем попасть на прилавок в магазине. Кроме того, вмерзшие серебряные караси, а на видео – именно они, могут иметь паразитов. Так что не советую играть в "русскую рулетку" и рисковать своим здоровьем, - прокомментировал ученый.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала об обмелении Дона, которое произошло из-за сильного ветра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт рассказал, чем грозит обмеление Дона из-за штормового ветра

Специалист ответил, могут ли возникнуть перебои с водой из-за снижения уровня воды в реке (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кроме удочки берет памятку и безмен: донской рыбак рассказал, как отдохнуть и не нарваться на штраф

Опытный рыбак рассказал, как и где ловить рыбу в Ростовской области, чтобы не нарушить закон (подробнее)