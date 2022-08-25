Не везде рыбачить одинаково безопасно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В конце августа в Ростовской области у рыбаков-любителей — горячая пора. Заядлые любители рыбалки знают, что летом большинство рыбы от жары уходит на дно, выбор остается не велик. Шансы на хороший улов куда больше осенью. Правда удить везде, где заблагорассудиться, нельзя - в регионе действует много правил и запретов.

Опытный рыболов Андрей Быстров рассказал читателям «КП - Ростов-на-Дону», как и где ловить рыбу в Ростовской области и не нарваться на штрафы.

- Особо внимательным нужно быть весной во время нереста рыбы, - отмечает рыболов. - Но и во все остальное время существует целая куча запретов и правил. А закон по рыболовству у нас очень строгий.

Андрей Быстров поделился секретами рыбалки без штрафов. Фото: предоставлено героем публикации

НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ КИЛОГРАММОВ В СУТКИ

В сутки можно выловить не более пяти килограммов рыбы в одни руки, уточняет Андрей. Это касается и судака, и леща, и тарани. А вот на щуку существуют ограничения по размеру - не больше метра и не меньше 30 сантиметров.

- Кстати, судака нельзя ловить ниже Цимлянской ГЭС. А вот в Сухо-Соленовском заливе можно. Но всегда помним про весовые ограничения! - остерегает Андрей. - И если получается так, что ты поймал два судака - мелкого и 5-килограммового, то одного должен отпустить. А кого из них отпускать восвояси придется решать самому.

Единственная рыба, какую можно ловить без зазрения совести, по словам собеседника, - окунь. На него пока ограничений нет.

Чтобы не нарваться на штраф, улов лучше взвешивать. Фото: предоставлено героем публикации

Если с весом все понятно, то вот с местами, где вылов запрещен все гораздо запутаннее.

- Нам нельзя рыбачить в Азовском море и Таганрогском заливе. Это связано с расстоянием более 1,5 километров от берега. Еще запрещено в обходных каналах гидроузлов и на каналах нерестово-выростных хозяйств: Николаевский и Константиновский гидроузлы, - объясняет Андрей.

Самовольно поудить не выйдет и в Миусском лимане. Под запретом также промежуток от Кочетовского гидроузла до пристани «Кочетовская» и 500 метров от устья реки Маныч по обе стороны.

Рыболов предупредил, что не везде можно удить. Фото: предоставлено героем публикации

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ЛОДКЕ

А если на лодке вздумаете рыбачить, то на реках протяженностью до 10 километров делать нечего - там нельзя ловить рыбу на любом плавучем средстве!

- С сентября до середины июня нельзя будет применять блесна на Дону. Это правило распространяется на промежуток между водозабором Семикаракорского консервного завода до Раздорского, - напоминает рыбак.

Сам же Андрей Быстров на всякий случай выписал все рыболовные запреты на отдельный лист и носит его с собой как памятку. А коллегам по рыбалке советует брать с собой всегда безмен.

- Никогда не знаешь, когда тебя могут подловить на нарушении. Уж лучше перестраховаться лишний раз и ручными весами проверить вес улова.

Ловись рыбка большая, но в пределах разрешенного! Фото: предоставлено героем публикации

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