ля рыбаков Ростовской области как раз сейчас начинается золотая рыбная пора. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

На дворе уже конец лета. Осень еле-еле дышит в спину. А для рыбаков Ростовской области как раз сейчас начинается золотая рыбная пора. Все потому, что, чем ближе к осени, тем разнообразнее рыба. А пока она ушла на глубину из-за нехватки воздуха от жары.

Как правильно ловить рыбу и на что, даже когда на улице +37 градусов, мы решили узнать у рыбака со стажем из Волгодонска Андрея Быстрова.

ЛОВИМ НА ЧЕСНОК И ФРУКТОВЫЕ ПРИМАНКИ

- Вся рыба делится на два вида: хищная и мирная, - начал свой рассказ рыболов. - С нехищной все обстоит намного легче и в плане прикормки, и в плане закона.

Сейчас, по словам Андрея, можно ловить леща, подлещека и карася, так как они неплохо идут. Их ловят на кормушку.

Обычно на крючок вешают червяка или опарыша. Но это необязательно, так как некоторые делают бутерброд, то есть сначала идет червяк, а сверху - опарыш. Это делается для лучшей фиксации червяка. Однако такая прикормка хороша, когда на улице прохладно.

А если на дворе пустынная жара, то ни червяк, ни опарыш рыбаку не помогут. В такой ситуации рыбу привлекают больше фруктовые начинки и даже чеснок. Еще можно купить прикормки с различными ароматизаторами.

КАША И САЛО

- Я для себя недавно открыл такой рецепт: берется пакет пшена, отваривается еще десять минут, - делится собеседник. - В это время пшено немного приоткрывается от своей пленки. Потом выключаете все это дело и тщательно промываете холодной водой, чтобы пшено не слипалось. И туда уже добавляется магазинная прикормка. Так экономнее получается. Можно еще зубчик чеснока положить. Ловить на такую прикормку надо только там, где есть течение. Так как эта смесь максимально далеко разносится по течению и рыбы больше подплывает.

А вот знакомый Андрея на Судоходном канале ловит на сало. Говорит, что так делают многие любители поудить.

Ловись, рыбка, большая и маленькая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для этого надо взять кусочки сала диаметром в полсантиметра. Но нарезать его надо замороженным. Потом натирается чеснок и деликатес цепляется на крючок.

- Таким способом прекрасно ловится лещ. А секрет в том, что рыбу привлекает аромат, и так как сало крупное, то мелочевка всякая из рыбы на крючок не подсядет.

Другие рыбаки пытаются экономить на всем, поэтому ловят на хлеб, размоченный водой. И клюет не хуже, чем на сало. Правда, не так ароматней и соблазнительней.

СИЛИКОН ИЛИ "НАТУРАЛКА"?

- Окуня, щуку и судака ловят на силиконовые приманки, так как эти рыбы - хищные. А приманки имитируют различных рыбок и речных рачков. Их великое множество. Когда подбрасываешь в воду такую приманку, главное не забывать немного двигать спиннингом, чтобы еще больше напоминало живую рыбу, - продолжает Андрей. - Приманки для хищников ароматизированы. А еще у них разный цвет. Все ради ловкого обмана окуня или щуки. Рыба будет думать, что видит раненого малька и клюнет. А по факту клюнет на смекалку рыбака. Я советую брать приманку цветом машинного масла. Она универсальна и подходит подо все времена года. А на таранку лучше берите кислотного цвета.

Но если не хочется раскошеливаться ради своего будущего обеда, то можно ловить и на "натуралку". Тогда придется заморочиться и выловить малька.

- Но окунь на это не клюнет. Провести можно лишь судака и щуку. А вот сома ловят, как правило, на саранчу, медведку, ракушку и даже на куриную печень, - советует рыбак.

КАК ПОЙМАТЬ ЛЕЩА И ПОЧЕМУ НУЖНО ЗНАТЬ ЗАКОН

Есть у Андрея Быстрова лайфхак и как поймать негласного символа донского края - леща:

- Лещ очень интересная рыба. Он считается вечерне-ночным обитателем. Поймать его можно с 18:00 до полуночи. Либо рано утром до 10:00. Однако многие ловят его и в течение всего дня успешно. Это зависит больше от водоема. Например, на Дону его ловить можно в любое время. Там есть глубина, которую очень любит лещ. А на мелких реках в жару его поймать очень сложно, даже невозможно.

Под конец разговора Андрей решил напомнить начинающим любителям удочки и спиннинга, что с хищной рыбой нужно быть предельно осторожным. Ведь ненароком можно получить за рыбку штраф.

- Перед рыбалкой почитайте закон. И только потом выбирайте рыбные места. Например, на судака много ограничений и по количеству, и по размеру, и по весу. Не более пяти килограммов в сутки на человека. А еще важно, где ловить судака. Есть много запретных мест. Кстати, на щуку тоже есть свои ограничения.

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