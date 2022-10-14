В Ростове осудили троих участников ОПГ, которые в упор расстреляли мужчину посреди улицы

В Ростове огласили приговор мужчинам, устроившим стрельбу на Западном
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове, в Железнодорожном районном суде, огласили приговор троим членам преступной группы. В декабре 2020 года они в упор расстреляли мужчину на проспекте Стачки. Подробности громкого дела рассказали в региональной ФСБ.
К НАПАДЕНИЮ ГОТОВИЛИСЬ ТЩАТЕЛЬНО
В ведомстве сообщили, что приятели тщательно планировали покушение. Приехали в Ростов из другого города за несколько дней до нападения, остановились в частной гостинице и начали вести наблюдение за будущей жертвой.
- Изучали его график, места посещения, чтобы выбрать наиболее подходящий момент для нападения, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.
В результате расправу учинили в людном месте, на проспекте Стачки. Преступники десять раз практически в упор выстрелили в мужчину. После сели в машину и уехали из Ростовской области.
Как выяснилось позже, прятались они от следствия в Подмосковье. Силовики задержали злоумышленников в квартире, где они пытались скрыться.
ЛИЦОМ - В ПОЛ
Операцию по задержанию членов ОПГ сняли на видео. На кадрах – группа быстрого реагирования входит в квартиру к подозреваемым, которые явно не ожидали, что их найдут. Оперативники заставляют всех троих лечь лицом в пол. За кадром слышно, как один из правоохранителей предупреждает преступников не делать резких движений.
Железнодорожный районный суд Ростова огласил приговор злоумышленникам.
- Все трое признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью. Каждый из обвиняемых приговорен к трем годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе областной ФСБ.
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