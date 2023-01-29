Поехать ночью в горы на первом свидании: ростовчанки рассказали о самых странных встречах с ухажерами с сайтов знакомств

Чтобы отвлечься девушка листала анкеты на сайте знакомств. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зима - это не только время бесконечных праздников, новогодних застолий и обмена подарками, но и еще прекрасная возможность встретить свою вторую половину. А чтобы январский купидон наверняка попал в цель, стоит немного постараться. И если раньше все искали вторую половину в библиотеках, парках и клубах, то сейчас настала пара сайтов для знакомств.

Читателям «КП - Ростов-на-Дону» ростовчане рассказали, какие странные, забавные, а порой и судьбоносные онлайн-знакомства происходили с ними в канун зимних праздников.

ЛЯ-МУР ДО ГРОБА

- Как там принято говорить, этот год был сложный, ровно так случилось и у меня. Вечные завалы на работе, недосып, два кредита и орущий кот, ну просто комбо сильной и независимой. Чтобы хоть как-то отвлечься от суровой реальности, время от времени листала анкеты мужчин на сайте знакомств. Подходящего так и не нашла, зато колоритных «кадров» хоть отбавляй, - смеется ростовчанка Елена. – В преддверии праздников наконец-то взяла долгожданный отпуск и на всех скоростях белоснежной тарантайки помчалась из Ростова в Волгодонск. Правда куковать под мамину оливьешку пришлось аж неделю. Но зря времени не теряла, листая профиль за профилем, пыталась найти тот самый «ля мур» до гроба. Где-то третьего числа пришло сообщение от некого Олега. Внимательно отсканировала все фотки, почитала описание профиля, ничего подозрительного, на первый взгляд сударь был просто 5 из 5. Высокий, голубоглазый, слегка за 40, без комплексов, фоток из качалки и прочего бэкграунда, ну просто джек-пот.

Внезапная поездка очень удивила девушку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Слово за слово стали все больше общаться, а ближе к 5 января суженный наконец позвал на кофе. Товарища даже не испугало, что нахожусь почти за 200 километров от Ростова. По такому случаю заправил авто, захватил букет гладиолусов и примчался в накрахмаленном худи прямо под подъезд. Не, ну так не бывает, это ж не турецкий сериал, где-то точно должен быть подвох. Может он пьющий, гулящий, ну или в конце концов хотя бы носки по квартире раскидывает. Но нет, все мимо, мало того, что сам все стирает, так еще и собеседник ничего себе. Наизусть читал Бродского, лихо рассуждал о Высоцком и горных хребтах. Словно пятнадцатилетняя девочка влюбилась за каких-то пару дней. Но дальше началось самое интересное. По приезде в Ростов Олег решил позвать на серьезный разговор. Думаю, что ж там такое.

ОБРАЗ НЕСЧАСТНОЙ РАЗВЕДЕНКИ

Девушка признается, что абсолютно не догадывалась, о чем же пойдет речь.

– Встретились уже в Ростове, мило поболтали, Олежа вновь вручил гладиолусы. Идем себе по улице, как тут спутник говорит: "Леночка, дорогая, у меня серьезные намерения, предлагаю съехаться, мол Ира уже одобрила твою кандидатуру". От шока даже обронила стакан с кофе прямо на белое пальто. Кто такая эта Ира, и что это за кастинг вообще. Чуть позже спутник объяснил, что в роли «продюсера семейных будней» выступила его жена. Так и так, после 20 лет совместной жизни им захотелось что-нибудь новенького. Мда, после такого диалога в полной мере ощутила, как это, когда земля проваливается из-под ног. Выслушав всю эту трагикомедию, вручила джентльмену гладиолусы, и навсегда удалила приложение. Даже не знаешь, что хуже - это или разбросанные носки.

Спутника даже не смутило расстояние в 200 километров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но не все праздничные интернет-знакомства заканчиваются драмой, порой дедушка мороз может положить под елочку неожиданный, но очень приятный сюрприз. Такая история, однажды произошла с ростовчанкой Екатериной.

– Примерно два года назад наконец оправилась от расставания с мужем. Правда путь был не из легких, ну знаете, как оно бывает: отрицание, гнев, поход к психологу, загулы с подружками по барам, и даже трехчасовые сеансы караоке под «Максим» и Седокову. Вдоволь наигравшись в образ несчастной разведеночки, решила зарегистрироваться на сайте знакомств. Первое время было непривычно, вечный мониторинг рыцарей больше напоминал кастинг в малобюджетный сериальчик. Здесь все: качки-неудачники, такие же разведенные лирики, понторезы, мамины зайки, псевдо-Петросяны, и даже, представьте себе, любители цитат Паоло Коэльо.

ВНУТРЕННИЙ ФЕЙСКОНТРОЛЬЩИК

В какой-то момент девушка уже отчаялась найти достойного претендента.

– С кем-то ходила на кофе, с кем-то в кино, другие же пытались покорять своей щедростью в ресторанах. Все вроде бы хорошо, но не было какой-то искры. В прошлую новогоднюю ночь даже загадала желание, мол хочу встретить мужчину своей мечты. И, что вы думаете, примерно 5 января пишет на сайте некий Иван, мол привет, давай встретимся. Никаких тебе комплиментов, смайликов и даже вопросов про природу и погоду. Обычно мой внутренний фейсконтрольщик почти сразу дает таким от ворот поворот, но тут в ситуацию вмешалась настойчивая подруга и парочку бокалов игристого.

Спустя время мужчина решил позвать ростовчанку на серьезный разговор. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Спустя всего несколько минут неожиданно соглашаюсь. За день до свиданки пришлось все отменить, на следующий раз тоже, думаю ну все, слила парнишку, но Ваня оказался не из робкого десятка. Терпеливо переназначал встречу за встречей, при этом продолжая играть в молчанку. Наконец-то 9 января звезды сошлись, и мы, о чудо, встретились за чашкой кофе. Сначала мило общались, потом поехали кататься по городу, и тут речь зашла о путешествиях. Рассказала ему как сильно понравилось прошлогодняя поездка в горы, а он в ответ: «А поехали сейчас в Адыгею, каких-то пять часов, и мы на месте». Нервно захихикала, какое путешествие, на часах 10 вечера, вещей нет, плана тоже, что мы там будем делать.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОЛНАМ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

- Увидев мою реакцию, Ваня говорит, не переживай, закупимся продуктами, заедем за твоими вещами и в путь, - продолжает рассказа девушка. - Никогда бы не подумала, что смогу согласиться на такую авантюру, но, видимо, звезды сошлись. Как только он получил согласие, заехала домой, собрала свитера, пару теплых курток, загрузили в багажник, и вперед. По пути затарились газировкой, готовыми салатами, сладостями и бенгальскими огнями. Всю дорогу без умолку болтали, ели селедку под шубу, закусывали "наполеоном", и останавливались на заправках, чтобы передохнуть.

Порой любовь на сайте знакомств бывает очень непредсказуема. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Примерно в 5 утра были на месте, сняли двухкомнатный домик напротив горной реки. Ваня как приличный джентльмен не позволял себе даже намека на что-то большее, думаю этим особенно покорил. Три дня провели словно в зимней сказке, а уже через год ровно на этом же месте случилось чудо. Ваня заранее заказал уютную беседку с видом на горы, организовал оркестр, и в 12 ночи, встав на одно колено, предложил отправиться в путешествие по волнам семейной жизни. Сейчас вот во всю готовимся к торжеству, чтобы летом отгулять свадьбу как следует. Понимаю, что ехать с малознакомым человеком куда-то очень опасно, сама всегда тысячу раз перестраховывалась, все проверяю, отправляю подружкам геолокацию, ну а вдруг что. Здесь же впервые в жизни доверилась парню, и ни разу об этом не пожалела.

ГУЛЯТЬ, ТАК ГУЛЯТЬ

И, если для Екатерины такой сюрприз обернулся хеппи эндом, то для бухгалтера Елизаветы, скорее наоборот.

– Познакомилась на сайте с приятным парнем, лучший студент на курсе, занимается программированием, помогает родителям, ну просто душка. Переписывались с ним примерно два месяца, как тут после Нового года Данил наконец решился встретиться. Приезжай, говорит, ко мне, будут мамины салаты, горячее, и коллекционное грузинское вино, ну просто не вечер, а сказка. Договорились на 4 января, я ж давай готовиться, купила платье нарядное, да не абы какое, а с вырезом на ноге, чтоб уж наверняка. К образу добавила боевой макияж с нотками сияния и объемную укладку, гулять так гулять.

Спустя год после знакомства девушке сделали романтичное предложение в горах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В 7 вечера Данил забрал меня из дома и повез к себе, по пути болтали про разные сериалы, универ и планы на будущее, для первой встречи очень даже неплохо. Примерно через час были на месте, думаю, ну вот, сейчас такой романтик будет, держите меня семеро. Едва переступаю порог, как тут незнакомый женский голос кричит: «Данечка, ну Вы там что стоите, проходите, еда уже стынет». С напуганным взглядом смотрю на ухажера, мол, а это что твои родители? "Ну, да, - робко отвечает он. Сегодня у нас семейный ужин, дядя Володя из Вологды приехал, двоюродная Маринка примчалась с мужем из Саратова, ну и папа с мамой, ты не переживай, все будет тихо, по семейному". Да уж, первое свидании на фемели-посиделках - это что-то новенькое.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

- Все застолье приходилось стыдливо поправлять вырез на платье, слушать рассказы дяди Валеры про рыбалку и вечные жалобы на мужа в исполнении сестры Мариночки, - смеется девушка. - В какой-то момент мама Дани стала расспрашивать про наши планы на будущее, намекать на внуков и ипотеку в соседнем подъезде.

- Мол, ну вот, немного поживете с Данькой, потом распишитесь, свадьбу закатим, родственников позовем, а через годик и детки появятся. Все эти песни про прекрасную будущность звучали куда хуже, чем дрель соседа в 7 утра. Какой ЗАГС, какие внуки, дамочка, я знаю вашего сына всего 2 месяца, а вижу и того впервые в жизни. Но делать ничего не оставалось, смирившись с тем, что родня не выпустит из-за стола, тихо отсидела все это мероприятие, а затем засобиралась домой. Больше мы с Данечкой никогда не общались.

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