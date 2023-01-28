Школьница из Ростова стала миллионершей в 17 лет, выиграв престижный конкурс красоты

Дарья Федорова выиграла конкурс красоты, который проходил в Казан. Фото: предоставлено героиней публикации

Ростовчанка Дарья Федорова учится в 11 классе. Но, несмотря на свой юный возраст, она уже уверенно, с грацией профессиональной модели, ходит по подиуму и с легкостью выигрывает престижные конкурсы красоты. Так, год назад он победила в состязании «Королева Боспора-2022» , который проходил в Симферополе, официально став самой красивой девушкой юга страны.

ПОКОРИЛА ТАТАРСТАН

Сегодня она - обладательница еще одной короны. На этот раз Дарья Федорова выиграла конкурс красоты «Мисс Татарстан — 2023», заняв первое место в номинации «Miss Beauty Fest 2023». По словам одиннадцатиклассницы, в состязании принимали участие 50 девушек из разных городов страны.

Кстати, на этот конкурс Даше и остальным девушкам не пришлось везти наряды для дефиле. Организаторы шили их сами специально для участниц.

- Во время выхода в купальниках мы предстали на сцене в образе русалок. На мое лицо нанесли золотое напыление, под цвет купальника. А лейтмотивом вечерних платьев стала тема дракона. Наряды всех участниц были инкрустированный камнями, - говорит ростовчанка.

Из пятидесяти девушек члены жюри выбрали десять претенденток. Они предстали перед зрителями в суперфинале.

- А из них уже выбирали трех победительниц по разным номинациям. Я выиграла в номинации «Miss Beauty Fest», - сказала Дарья.

Дарья мечтает поступить в театральный вуз. Фото: официальная страница Дарья в соцсетях

ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ МИЛЛИОН

Во время церемонии награждения каждой победительнице вручили один миллион рублей.

- Это — мой первый миллион. Я уже знаю, как распоряжусь деньгами. Часть обязательно отложу на образование, - делится планами Дарья.

Несмотря на то, что участие в конкурсах и подготовка к ним занимают немало времени, на успехи в учебе это не влияет.

- Учусь на четверки-пятерки. Самые любимые предметы — русский и литература. Из писателей нравятся Чехов, Паустовский, Толстой и Пушкин, - рассказывает девушка.

В дневнике у роствочанки - четверки и пятерки. Фото: официальная страница Дарьи в соцсетях

Кроме учебы и моделинга ростовчанка увлекается спортом. Она уже получила «черный пояс» в тхэквондо. В будущем девушка хочет стать актрисой, поэтому после школы красавицы планирует поступать в театральный вуз.

- Дарья целеустремленная, умная девушка, она достойно представила наш край на этом состязании, - прокомментировала Елена Степура, директор агентства «Имидж-Элит», где занимается Дарья.

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