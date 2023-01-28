16-летняя школьница из Ростова выиграла конкурс красоты в Татарстане

Дарья Федорова выиграла конкурс красоты, который проходил в Казани. Фото: соцсети Дарьи Федоровой

В Татарстане завершился финал конкурса красоты «Miss Beauty Fest 2023», участницами которого стали незамужние девушки возрастом от 16 до 25 лет. Ростов представляла 16-летняя Дарья Федорова. Донская красавица покорила членов жюри своей грацией и харизмой и заняла первое место.

Ранее девушка уже завоевала титул «Ростовской Красавицы-2022». Кстати, Дарья Федорова успешно совмещает не только учебу и моделинг, но и занятия спортом. В будущем она мечтает получить «черный пояс» в тхэквондо, а еще хочет стать актрисой. После школы Дарья планирует поступать в театральный вуз.

Известно, что победительница из донской столицы занимается в агентстве «Имидж-Элит». Параметры красавицы: 173 см - рост, объемы - 87-62-90 см.

- "Ростовская красавица 2022" Дарья Федорова победила в конкурсе '"Miss Beauty Fest 2023" с призовым фондом 1000000 рубблей, который завершился этой ночью 28 января в Татарстане. Наши поздравления ростовчанке, - прокомментировала директор «Имидж-Элит» Елена Степура.

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