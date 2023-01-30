В Ростовской области мужчина устроил поножовщину после ссоры у кассы в продуктовом магазине

Конфликт начался возле кассы одного из магазинов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области, в Азове, прошло апелляционное слушание по уголовному делу, возбужденному в отношении 36-летнего жителя Азова. Он предстал перед судом за покушение на убийство.

ССОРА В ОЧЕРЕДИ

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, Александр (имена изменены — прим. ред.) отправился с другом за покупками. В магазине мужчины разговорились, пока стояли в очереди. Судя по всему, тема была конфликтная — собеседники быстро перешли на повышенные тона.

Ситуация не понравилась другому мужчине, который стоял в очереди — Леониду (имя изменено — прим.ред.) Он сделал замечание, а после вызвал одного из участников беседы на улицу, мол, обсудить ситуацию тет-а-тет. Разговор молниеносно перерос в драку. Леонид выхватил из куртки охотничий нож, который часто носил с собой, и четыре раза ударил неприятеля в грудь.

Потерпевший нашел в себе силы оттолкнуть неприятеля, после чего злоумышленник убежал. К этому моменту из магазина вышел друг раненого, который и вызвал «скорую помощь». Несмотря на тяжелые травмы, мужчину спасли.

СВОЮ ВИНУ НЕ ПРИЗНАЛ

Вскоре после нападения злоумышленника задержали. В его отношении завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Материалы уголовного дела ушли в суд, который вынес приговор лишение свободы на шесть с половиной лет в колонии строгого режима.

— В судебном заседании он свою вину не признал, пояснив, что умысла убивать потерпевшего у него не было, он лишь защищался от действий последнего, - прокомментировали в пресс-службе Азовского городского суда Ростовской области.

Злоумышленник подал апелляцию. Однако и эта инстанция оставила решение суда без изменений. Приговор вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ростовской области забил до смерти пенсионерку из-за того, что та случайно уронила с балкона прищепки

Мужчина ворвался в квартиру к незнакомой пожилой женщине, избил ее, забрал деньги и скрылся (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сначала нашли портфель: стали известны подробности убийства 14-летней девочки в Ростовской области

Тело школьницы нашли возле заброшенной шахты (подробнее)