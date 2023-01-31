Чиновник из Таганрога попал в больницу, получив огнестрельное ранение

Полиция выясняет детали аварии Фото: ИВАНОВА Диана

В Таганроге Ростовской области огнестрельное ранение руки получил замглавы администрации по вопросам городского хозяйства Егор Долматов. Об этом сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона. Рассказываем подробности происшествия.

МОГ ВЫСТРЕЛИТЬ СЛУЧАЙНО

Приказ о назначении Егора Долматова на должность вступил в силу 27 января, а уже через несколько дней чиновник столкнулся с большими неприятностями. По данным собеседника издания, мужчина получил огнестрельное ранение руки, после чего попал в больницу.

В администрации Таганрога подтвердили лишь, что замглавы администрации в данный момент находится на больничном.

Тем временем ситуация быстро обросла слухами. В пабликах появились различные версии, самой популярной из которых стал выстрел из мести. Якобы, в Егора Долматова выстелил уволенный им ранее директор одного из муниципальных предприятий. Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» связался с руководителем МУПа.

- Как видите, я не уволен, работаю. Не знаю, откуда такие слухи. По моим данным, Егор Юрьевич случайно сам себя ранил. Я желаю ему скорейшего выздоровления. У нас же с ним никогда конфликтов не было. На днях я его представил коллективу, - сказал собеседник.

Егор Долматов был назначен на должность замглавы Таганрога в конце января. Фото: сайт администрации Таганрога

«У НАС ТУТ НЕ 90-ЫЕ»

Источник издания в городской администрации также опроверг информацию о том, что в Егора Долматова стреляли.

- У нас тут не 90-ые. Не знаю, кто мог пустить такие слухи. Да, человек действительно ранен. Но его жизни ничто не угрожает. Пуля прошла по касательной, - сообщил собеседник издания.

Егор Долматов имеет солидный опыт в управленческой работе. С 2015 по 2017 года он занимал должность заместителя главы администрации Ворошиловского района донской столицы. До нового назначения Долматов возглавлял администрацию Пролетарского района Ростова.

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