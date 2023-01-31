«2400 граммов радости!»: Ростовчанка приняла роды в поезде и теперь станет крестной малыша

Весь вагон помогал, когда малыш попросился на свет, а три женщины стали подругами. Фото: личный архив героев

«Машинистом будет!» - по-доброму шутят дончане, радуясь тому, что землячка помогла принять преждевременные роды в поезде.

Пассажиры плацкартного вагона № 16 поезда № 115 Томск — Адлер эту поездку не забудут никогда. Трудно представить страх мамы, которая вот-вот родит, а до станции еще - три часа. В критический момент рядом с ней оказались две женщины - акушер на пенсии Мария Кобелева и дончанка Татьяна Агудова, которые помогли появиться на свет малышу.

Молодая мама и одна из ее спасительниц поделились подробностями этой удивительной истории с читателями «КП - Ростов-на-Дону».

ВЕСЕЛЫЙ ВАГОН № 16

Поездка обещала быть «веселой» с самого начала. В первые сутки из вагона высадили пьяного дебошира. На следующий день всех не на шутку напугал пассажир, у которого случилось три приступа эпилепсии. Ему оказали помощь, но его тоже пришлось высадить на ближайшей станции.

Татьяна Зикранец проводила супруга в зону СВО и долго не догадывалась, что ждет ребенка. Фото: Личный архив героя публикации

- Я еще думала, веселый вагон. Кто же будет третьим. Оказалось, я, - теперь уже смеется 33-летняя Татьяна Зикранец, хотя на следующий день ей было совсем не до смеха.

Мама двух дочек — 14-летней Евы и шестилетней Вероники — ждала появления мальчика и за месяц до родов ехала из Свердловской области в Краснодарский край к родителям - хотела, чтобы малыш родился там.

- Сынок дан мне Богом. Муж уходил служить в зону спецоперации, и я долго не знала, что беременна — сын «партизанил» до пяти месяцев. Решили назвать Илюшей в честь дедушки, - улыбается Татьяна.

Третий ребенок в семье Зикранец стал настоящим чудом, так что родиться малыш решил тоже необычно. Фото: Личный архив героя публикации

ПОМОГАЛИ ВСЕ

В то утро Татьяна почувствовала, как тянет спину. Ближе к полудню поняла — рожает. К счастью, в удивительном 16-м вагоне была акушер на пенсии Мария Кобелева, которая ехала из Белореченска. Помогать вызвалась ростовчанка Татьяна Агудова, которая возвращалась в Ростов с двумя сыновьями.

- Очень помог Павел, который работает в органах, но в свое время трудился на «скорой» и тоже принимал роды. Он занимался сыновьями Тани, пока она была со мной, «болел» за нас за шторками, - рассказывает теперь уже многодетная мама.

Опытный акушер за пять минут организовала «родзал»: пассажиры нашли водку вместо медицинского спирта для обработки, проводница принесла чистые простыни, кто-то добыл ножницы и бинты...

Татьяна Агудова ехала домой с сыновьями Даней и Костей и в дороге помогла появиться на свет крестному сыночку. Фото: Личный архив героя публикации

- Было страшно, но я понимала, что мне нужно страх перебороть и слушать Марию Михайловну, чтобы не навредить ребеночку. Все прошло под ее чутким руководством, - рассказывает мама. - А Татьяна - вообще очень отважный человек, решивший принять роды, помочь в такой сложной ситуации.

«У НАС МАЛЬЧИК!»

До следующей станции, Саранска, было еще три часа. Но все указывало на стремительные роды.

- Она держалась за мою руку, у меня синяки остались — до чего женщины сильны в этот момент. Я ее подбадривала: «Держись, Танюша!», - вспоминает ростовчанка. - Было страшно только в один момент, когда Тане было плохо, и она побледнела. Я ее полотенцем обтерла, она пришла в себя, щечки порозовели, я ей и говорю: «Давай быстрее. Нам надо до станции управиться, чтобы вас с малышом тепло одетых забирали из поезда, а не рожать на морозе».

Ростовчанка даже представить не могла, какой насыщенной станет эта поездка. Фото: Личный архив героя публикации

В 13.30 на сроке 32 недели на свет появился он. 45 сантиметров ростом и 2400 граммов радости для мамы и всего вагона.

- Я упаковала парнишку потеплее и говорю: «Я же самую главную новость не сказала, у нас девочка!» Таня не верила: «Как? Не может быть!» Долго держать серьезную мину не удалось — расхохоталась от шутки, - смеется Татьяна Агудова.

Когда женщины на весь вагон объявили «У нас мальчик», пассажиры аплодировали стоя.

НАШЛИ КРЕСТНУЮ

На станции Татьяну и Илюшу уже ждала скорая помощь. Полицейский и бывший медик Павел помог вынести мамочку на носилках.

Татьяна собиралась стать многодетной мамой только через месяц. Фото: Личный архив героя публикации

- Меня доставили в местный роддом, спасибо огромное всем врачам! Ребеночку моментально оказали помощь, провели все обследования, взяли анализы, - рассказывает Татьяна. - Только к вечеру я начала осознавать, что с нами случилось — что сынок родился недоношенным, что мы оказались в чужом городе, что я родила в поезде, а до этого все было как в тумане.

Но сейчас, по словам мамы, все хорошо. Их с малышом здоровью ничего не угрожает, и кроха, как и положено, набирает вес. Кстати, железная дорога уже поздравила маму и малыша: у него теперь - пожизненный бесплатный проездной.

Когда нового человечка запеленали, Татьяна устроила ему фотосессию на мамин телефон, этот подарок она обнаружила уже в роддоме. Фото: Личный архив героя публикации

- Завтра должны встретиться с сыночком. Очень жду воссоединения со своим малышом, - делится ожиданиями наша героиня. - Марию Михайловну мои родители встретили на ее станции и были счастливы отблагодарить. И я очень хочу увидеться с моими спасительницами после выписки!

А еще две Татьяны породнятся. Новоиспеченная многодетная мама предложила ростовчанке стать крестной для Илюши. Кстати, приключения 16-го вагона на этой удивительной истории, кажется, не закончились.

- Только сняли третьего пассажира - Таню отправили в роддом, начальник поезда пошутил, что с нами еще едет беременная, - вспоминает дончанка. - А когда приехала домой, оказалась, что кошка по углам прячется — собирается окотиться. Я смогла сказать лишь: «Только не сегодня!»

Две Татьяны теперь породнятся. Мама позвала отважную помощницу стать крестной своему малышу. Фото: Личный архив героя публикации

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