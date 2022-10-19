Военный юрист объяснил, как режим средний уровень реагирования повлияет на жителей Ростовской области

Режим будет действовать в Ростовской области и еще семи субъектах. Фото: Денис Демков.

В Ростовской области 19 октября ввели режим средний уровень реагирования. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Военный адвокат Сергей Должен разъяснил «КП-Ростов-на-Дону» положения документа.

Напомним, согласно указу, власти получают право усилить охрану общественного порядка, военных и важных гособъектов, а также объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, функционирование транспорта. Особый режим могут ввести на объектах коммуникаций и связи, энергетики и других. При необходимости граждан могут переселять в безопасные районы. Кроме того, на территории могут вводить особый режим передвижения, въезда и выезда.

Сергей Долженко пояснил, что введение среднего уровня реагирования еще не означает, что все перечисленные мероприятия будут реализовываться.

— Губернатор получил полномочия вводить соответствующие меры. Однако он будет принимать решение с учетом складывающейся обстановки. Поскольку в Ростовской области обстановка достаточно спокойная, то такие меры, как переселение граждан в безопасные районы, может не проводиться. Возможно, будут приняты, например, по охране важных объектов. Подчеркну — что конкретно из списка будет реализовано, станет известно только после того, как соответствующий документ подпишет глава региона, — прокомментировал юрист.

Отметим, 19 октября губернатор Василий Голубев сообщил, что особых изменений для жителей не предусмотрено. По его словам, запрет на передвижение по региону и за его пределами вводиться не будет.

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