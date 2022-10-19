Губернатор Василий Голубев: В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы

По словам главы региона, в Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что для жителей Дона не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределами. Об этом глава региона сообщил в своем официальном телеграм-канале.
- Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено, - объявил глава Дона. - В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы.
Также Василий Голубев дал оценке обстановки в регионе.
- В Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация, - заявил Василий Юрьевич в сообщении.
Напомним, в среду, 19 октября, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в ряде регионов России, в том числе и в Ростовской области, вводится средний уровень реагирования. «КП — Ростов-на-Дону» давала полную расшифровку этому понятию здесь.
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