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Общество19 октября 2022 14:51

Губернатор Василий Голубев: В Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация

Ранее в донском регионе и еще нескольких субъектах был введен средний уровень реагирования
Михаил СТРИЖЕВ
Губернатор прокомментировал введение среднего уровня реагирования. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор прокомментировал введение среднего уровня реагирования. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев рассказал, что все службы и ведомства области приступили к исполнению указа президента. Официальный комментарий глава региона опубликовал на официальной странице в соцсетях.

— В Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация. В соответствии с указом Президента РФ сегодня в нашей области, как и в ряде других регионов страны, введён средний уровень реагирования, — говорится в сообщении.

Он пояснил, какие-либо особые изменения жизни граждан не коснутся. Не вводится запрет на передвижение по Ростовской области и выезд за ее пределы. Губернатор заверил, что будет информировать население обо всех новых решениях и дополнительных мерах, которые будут вводиться в регионе.

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По словам главы Дона, в регионе сохраняется контролируемая ситуация. (Подробности)