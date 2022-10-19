Губернатор сообщил, введут ли запрет на передвижение в Ростовской области и за ее пределами

О новых решениях губернатор обещал своевременно информировать жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, будет ли введен запрет на передвижение в регионе и за его пределами. Об этом он сообщил жителям Дона в своем телеграм-канале.

В Ростовской области контролируемая ситуация, - подчеркнул Василий Голубев.

Также глава региона отметил, что в соответствии с указом Президента России, сегодня в Ростовской области, как и в ряде других регионов страны, введен средний уровень реагирования. И добавил, что все службы и ведомства донского региона уже приступили к исполнению этого указа главы государства.

- Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено, - заверил губернатор. - В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы.

Также Василий Голубев пообещал своевременно информировать жителей региона обо всех новых решениях и дополнительных мерах, которые в рамках своих полномочий он будет принимать и вводить.

Напомним, со среды, 19 октября, глава государства Владимир Путин ввел в Ростовской области средний уровень реагирования. Что включено в это понятие, подробно расписали в этом материале.

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