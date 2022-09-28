Встречу с мобилизованными и их родными провел губернатор Ростовской области

Встреча состоялась в одной из воинских частей. Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 28 сентября, губернатор Василий Голубев встретился в одной из воинских частей с мобилизованными гражданами, а также с их родными. Глава региона побеседовал с людьми и узнал, с какими проблемами они столкнулись, сообщает сайт правительства Ростовской области.

Так, например, донской глава узнал о том, что банковские карты призванных в Вооруженные силы оказались не активированы. Василий Голубев сразу же разрешил этот вопрос, позвонив управляющим финансовых учреждений.

На встрече в том числе подняли тему правомерности призыва некоторых жителей региона. Это также нашло отклик властей.

- У некоторых есть совершенно справедливые вопросы к правомерности мобилизации их мужей и сыновей - без боевого опыта либо с заболеваниями. Мы создали специальную рабочую группу, задача которой реагировать на все эти сигналы. Будем разбираться в каждом случае, - подчеркнул руководитель донского правительства.

Были и другие вопросы, по всем губернатор пообещал принять решения. Также во время беседы Василий Голубев поблагодарил земляков за готовность исполнить свой гражданский долг и рассказал о решении выделить дополнительные выплаты в виде 150 тысяч рублей. Кроме того, военные получили партию квадрокоптеров и раций.

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